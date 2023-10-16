Это копеечное аптечное средство отчистит желтизну за 1 минуту: как отбелить пластик

Вещи из пластика имеет каждый в своем доме, из него изготавливается множество устройств, емкостей для еды и бытовых приборов. Но со временем белый пластик приобретает желтый цвет. Это может произойти из-за изменения температуры, неправильного ухода или с течением времени. Тогда пластиковые элементы на выключателях, микроволновках, стиральных машинках, холодильниках и кондиционерах приобретают довольно неприглядный желтоватый оттенок. Как отбелить желтый пластик без каких-либо затруднений с помощью только одного копеечного средства – читайте дальше.

Как отбелить желтый пластик за 1 минуту

Чудо-средство, с помощью которого можно избавиться от неприятного желтого цвета на пластике, называется димексид. Его можно приобрести в любой аптеке по очень доступной цене, но результат будет настолько эффективным, что вас удивит.

Чтобы отбелить пластик димексидом, возьмите ватный диск и капните на него несколько капель средства. Но перед этим обязательно наденьте перчатки. Затем следует хорошо обработать желтую поверхность, начиная с незаметного участка. Это нужно для того, чтобы протестировать: не повредит ли димексид пластику.

Как очистить пластик от желтизны: 7 эффективных способов

Хозяйственное мыло. Такой способ будет эффективным, если пластик стал желтоватого цвета из-за жирного налета или грязи. Для того чтобы почистить пластик, нужно натереть пол бруска мыла и налить 150 мл воды. Этот раствор наносим на грязную поверхность и ждем 20 минут. Затем следует хорошо вымыть пластиковую поверхность чистой водой.

Такой способ будет эффективным, если пластик стал желтоватого цвета из-за жирного налета или грязи. Для того чтобы почистить пластик, нужно натереть пол бруска мыла и налить 150 мл воды. Этот раствор наносим на грязную поверхность и ждем 20 минут. Затем следует хорошо вымыть пластиковую поверхность чистой водой. Зубной порошок и мел. Если пятна появились недавно, то такая смесь поможет отбелить их. Нужно в равных частях смешать порошок, мел и воду, чтобы образовалась паста. Затем нанесите его на 10-15 минут на пятно и смойте водой.

Если пятна появились недавно, то такая смесь поможет отбелить их. Нужно в равных частях смешать порошок, мел и воду, чтобы образовалась паста. Затем нанесите его на 10-15 минут на пятно и смойте водой. Стиральный порошок и сода. Нужно смешать составляющие в равных частях в поллитра воды, нанести на поверхность на несколько часов, затем тщательно смыть водой. Такое средство отлично справится с грязью на подоконниках.

Нужно смешать составляющие в равных частях в поллитра воды, нанести на поверхность на несколько часов, затем тщательно смыть водой. Такое средство отлично справится с грязью на подоконниках. Лимонная кислота и хлор. Следует нанести смесь из лимонной кислоты и хлора в равных пропорциях на желтую поверхность на 30 минут. Средство отлично отбелит пластик, затем нужно его хорошо промыть водой.

Следует нанести смесь из лимонной кислоты и хлора в равных пропорциях на желтую поверхность на 30 минут. Средство отлично отбелит пластик, затем нужно его хорошо промыть водой. Перекись водорода. Это средство не вредно для пластика, поэтому его можно использовать постоянно для удаления желтизны с белых пластмассовых поверхностей.

Это средство не вредно для пластика, поэтому его можно использовать постоянно для удаления желтизны с белых пластмассовых поверхностей. Уксус также может вернуть пластику прежнюю белизну, но его не следует применять на чувствительных поверхностях. Сначала его лучше протестовать.

также может вернуть пластику прежнюю белизну, но его не следует применять на чувствительных поверхностях. Сначала его лучше протестовать. Нашатырный спирт. Это средство подойдет только для плотного пластика. Поскольку он не только удаляет желтизну, но может разрушить верхний слой пластика.

Ранее мы писали, как избавиться от моли в доме раз и навсегда без химии.

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