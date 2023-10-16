Это копеечное аптечное средство отчистит желтизну за 1 минуту: как отбелить пластик

Это чудо-средство поможет избавиться от желтизны на пластике буквально за минуту.
Вещи из пластика имеет каждый в своем доме, из него изготавливается множество устройств, емкостей для еды и бытовых приборов. Но со временем белый пластик приобретает желтый цвет. Это может произойти из-за изменения температуры, неправильного ухода или с течением времени. Тогда пластиковые элементы на выключателях, микроволновках, стиральных машинках, холодильниках и кондиционерах приобретают довольно неприглядный желтоватый оттенок. Как отбелить желтый пластик без каких-либо затруднений с помощью только одного копеечного средства – читайте дальше.
Как отбелить желтый пластик за 1 минуту
Чудо-средство, с помощью которого можно избавиться от неприятного желтого цвета на пластике, называется димексид. Его можно приобрести в любой аптеке по очень доступной цене, но результат будет настолько эффективным, что вас удивит.
Чтобы отбелить пластик димексидом, возьмите ватный диск и капните на него несколько капель средства. Но перед этим обязательно наденьте перчатки. Затем следует хорошо обработать желтую поверхность, начиная с незаметного участка. Это нужно для того, чтобы протестировать: не повредит ли димексид пластику.
Как очистить пластик от желтизны: 7 эффективных способов
- Хозяйственное мыло. Такой способ будет эффективным, если пластик стал желтоватого цвета из-за жирного налета или грязи. Для того чтобы почистить пластик, нужно натереть пол бруска мыла и налить 150 мл воды. Этот раствор наносим на грязную поверхность и ждем 20 минут. Затем следует хорошо вымыть пластиковую поверхность чистой водой.
- Зубной порошок и мел. Если пятна появились недавно, то такая смесь поможет отбелить их. Нужно в равных частях смешать порошок, мел и воду, чтобы образовалась паста. Затем нанесите его на 10-15 минут на пятно и смойте водой.
- Стиральный порошок и сода. Нужно смешать составляющие в равных частях в поллитра воды, нанести на поверхность на несколько часов, затем тщательно смыть водой. Такое средство отлично справится с грязью на подоконниках.
- Лимонная кислота и хлор. Следует нанести смесь из лимонной кислоты и хлора в равных пропорциях на желтую поверхность на 30 минут. Средство отлично отбелит пластик, затем нужно его хорошо промыть водой.
- Перекись водорода. Это средство не вредно для пластика, поэтому его можно использовать постоянно для удаления желтизны с белых пластмассовых поверхностей.
- Уксус также может вернуть пластику прежнюю белизну, но его не следует применять на чувствительных поверхностях. Сначала его лучше протестовать.
- Нашатырный спирт. Это средство подойдет только для плотного пластика. Поскольку он не только удаляет желтизну, но может разрушить верхний слой пластика.
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