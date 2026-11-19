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"Это меня реально шокировало": украинка за границей показала, сколько платит за коммунальные услуги
Итоговая сумма зависит от условий проживания, потребления ресурсов и тарифов конкретного дома.
Украинка Людмила Русина, более четырех лет проживающая в Германии, рассказала о расходах на коммунальные услуги. За трехкомнатную квартиру площадью 67 кв м, в которой живут два человека, семья ежемесячно платит 186 евро. Отдельно приходится оплачивать электроэнергию.
Об этом блоггерша @liudmyla.rusina рассказала в своем TikTok.
О реальных расходах женщина рассказала по получении годового перерасчета. По ее словам, некоторые украинцы в Германии настолько опасаются дополнительных счетов за отопление, что зимой почти не включают батареи и пытаются согреваться другими способами.
Сколько стоят коммунальные услуги в Германии
Большая часть ежемесячных расходов Людмилы приходится на отопление и горячую воду. За эти услуги она платит 87 евро в месяц.
«Сейчас скажу, что меня реально повергло в шок. Отопление и горячая вода стоят 87 евро в месяц. По-моему, это нормальная цена для Германии. А вот холодная вода по канализации — 40 евро в месяц. И она здесь реально самая дорогая в Европе», — отметила Людмила.
Кроме основных услуг, в счетах учитывается содержание дома и придомовой территории. В частности, ежемесячные платежи составляют:
уборка подъезда — 20 евро;
уход за газоном — 10 евро;
налог на землю — 10 евро;
страхование дома — 6 евро;
освещение подъезда — 4 евро;
вывоз мусора — 9 евро.
По словам Людмилы, платить нужно только за вывоз сортирующих бытовых отходов. Остальный мусор забирают без дополнительной оплаты. Все перечисленные коммунальные услуги обходятся семье в 186 евро ежемесячно.
Пришлось ли украинцы доплачивать после перерасчета
После получения годового пересчета выяснилось, что уплаченных авансом средств практически не хватило на покрытие издержек. Семье пришлось доплатить всего 15 евро.
В то же время в эту сумму не входит электроэнергия. При ней украинцы также сделали перерасчет. В предыдущем году оплата составила 50 евро в месяц.
Людмила отметила, что не пыталась чрезмерно экономить электричество, но и без надобности его не тратила.
Напомним, ранее украинка по имени Ирина Долженко поселилась в солнечной Албании и подсчитала, во сколько ей становится там жизнь.