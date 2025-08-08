Это место убивает вкус помидоров: где нужно хранить томаты, чтобы они долго оставались свежими

Помидоры. / © Pixabay

Казалось бы, вопрос – где хранить помидоры, странный. Ведь после покупки в супермаркете или на рынке они обычно отправляются в холодильник. Впрочем, как оказалось, это одно из самых плохих мест для их хранения.

Существует простой способ, который помогает сохранить их свежими дольше нескольких дней, пишет таблоид The Mirror.

Эксперт по кулинарии Медлин Буяноз говорит, что хранение свежих помидоров в холодильнике не только вредит этому овощу, но и влияет на вкус: "Стандартное правило - не держать помидоры в холодильнике. Все сводится к науке. Это в генах".

По ее словам, томаты содержат фермент, реагирующий на низкие температуры. Это приводит к разрушению клеточных мембран. Как следствие, овощ становится кашевидным и мучнистым. Кроме того, они впитывают запахи любой открытой пищи в холодильнике, что также влияет на их вкус.

Низкие температуры останавливают процесс созревания. Поэтому положить в холодильник можно разве что спелые помидоры. За это время вкус и текстура практически не изменятся.

Так где стоит хранить помидоры? Идеальное место для хранения незрелых томатов – это сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. Это предотвратит появление плесени, защитит от прямых солнечных лучей, которые могут привести к слишком быстрому созреванию плодов.

Держать помидоры нужно на ровной поверхности хвостиками вниз. Это наиболее уязвимое место этого овоща: если там есть трещины, куда попадет влага или бактерии, то начнет развиваться плесень. Томаты будут гнить.

