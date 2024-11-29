Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Это не понравится Змее: какие украшения не стоит вешать на елку в 2025 году

Это не понравится Змее: какие украшения не стоит вешать на елку в 2025 году

Новогодние тренды 2025 года ориентированы на элегантность и сдержанность / Фото: pixabay.com

Изящные однотонные украшения в сдержанной палитре – лучший вариант.

Новый год — один из самых атмосферных праздников. Особый уют в доме создают запахи - корица и цитрусовые, теплое освещение, а главной звездой праздника всегда есть елка.

На Новый год 2025 в тренде - сочетание естественных и ярких оттенков. Конечно, в палитре на этот раз ведущее место занимает цвет года Змеи по восточному календарю — зеленый.

Даже если у вашей елки традиционный темно-зеленый цвет, для нее можно выбрать украшения светло-зеленого цвета.

Сама елка может иметь не только зеленый цвет, но и белый или серебристый — на искусственных деревьях другого цвета украшения будут смотреться по-другому, но точно не хуже.

Украсьте елку изящными бантами, однотонными украшениями, маленькими игрушками, выбирая сдержанную палитру оттенков.

Поскольку в прошлое отошел пестрый и массивный дизайн, то и объемные цветные гирлянды лучше оставить на другие времена. Эксперты отмечают, что они выглядят несколько устаревшими, а потому только испортят новогоднее настроение.

Выбирайте мелкие фонарики, огоньки серебристого или золотистого сияния.

В этом году, выбирая декор для новогодней елки, следует избегать:

  • массивных, тяжелых украшений
  • пластикового декора
  • откровенно устаревших украшений
  • объемных гирлянд

Стилисты предлагают отказаться от классических цветовых сочетаний, в частности красного с зеленым, а попробовать что-нибудь новое.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация