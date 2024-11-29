Это не понравится Змее: какие украшения не стоит вешать на елку в 2025 году

Новый год — один из самых атмосферных праздников. Особый уют в доме создают запахи - корица и цитрусовые, теплое освещение, а главной звездой праздника всегда есть елка.

На Новый год 2025 в тренде - сочетание естественных и ярких оттенков. Конечно, в палитре на этот раз ведущее место занимает цвет года Змеи по восточному календарю — зеленый.

Даже если у вашей елки традиционный темно-зеленый цвет, для нее можно выбрать украшения светло-зеленого цвета.

Сама елка может иметь не только зеленый цвет, но и белый или серебристый — на искусственных деревьях другого цвета украшения будут смотреться по-другому, но точно не хуже.

Украсьте елку изящными бантами, однотонными украшениями, маленькими игрушками, выбирая сдержанную палитру оттенков.

Поскольку в прошлое отошел пестрый и массивный дизайн, то и объемные цветные гирлянды лучше оставить на другие времена. Эксперты отмечают, что они выглядят несколько устаревшими, а потому только испортят новогоднее настроение.

Выбирайте мелкие фонарики, огоньки серебристого или золотистого сияния.

В этом году, выбирая декор для новогодней елки, следует избегать:

массивных, тяжелых украшений

пластикового декора

откровенно устаревших украшений

объемных гирлянд

Стилисты предлагают отказаться от классических цветовых сочетаний, в частности красного с зеленым, а попробовать что-нибудь новое.

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