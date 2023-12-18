Это не просто ручка: зачем нужно отверстие в доске для нарезания продуктов

Разделочная доска есть в каждом доме. Но немногие задумывались, для чего используется отверстие в ней.

Эта скрытая функция поможет намного облегчить процесс приготовления блюд.

Разделочная доска имеет довольно простую конструкцию. Она может быть разной формы, но обычно имеет прямоугольное или овальное отверстие в верхней части. Иногда дополнительно производители создают желобки для предотвращения пролива жидкости во время нарезки или удобную ручку.

Как правило, доски изготавливают из пластмассы, дерева, стекла, они могут иметь разный дизайн и отличаться цветовой палитрой. И хотя этот предмет совсем не сложный, он может удивить даже опытных кулинаров.

Задумывались ли вы когда-нибудь, как правильно использовать это отверстие в верхней части разделочной доски? Обычно оно играет роль ручки, за которую доску подвешивают или держат. И, конечно, в этом нет ничего дурного. Но есть у него еще один вариант использования.

Пользователь TikTok сняла небольшое видео, которое может коренным образом изменить вашу жизнь. Автор ролика рассказала, что она всегда использовала отверстие в доске, чтобы перемещать нарезанные продукты в миску или кастрюлю. Так они точно не будут падать на пол (что случается совсем не редко), а попадут именно туда, куда нужно.

У других пользователей эта идея вызывала неоднозначные ощущения. Некоторые были искренне восхищены и удивлены таким интересным трюком. Другие же феномена такой нарезки не понимают. Однако попробовать, конечно, следует.

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