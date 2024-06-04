Это не суржик: 6 украинских слов, которые можно смело использовать в своей речи

Не все слова, похожие на русские, являются суржиком или калькой, большинство таких лексем имеют праславянское происхождение.

Рассказываем, каких слов не следует избегать в своем повседневном общении, потому что они есть в украинском языке.

Какие слова ошибочно считают суржиком, хотя они есть в украинском языке

"Строїти". Эта лексема имеет праславянское происхождение – srtojь "порядок", поэтому есть во многих языках индоевропейской группы, в украинском тоже.

Эта лексема имеет праславянское происхождение – srtojь "порядок", поэтому есть во многих языках индоевропейской группы, в украинском тоже. "Многий". Наверное, каждому известно приветствие "многая літа". Это слово также исходит из праславянского языка, также оно есть в украинском языке и многих других восточнославянских.

Наверное, каждому известно приветствие "многая літа". Это слово также исходит из праславянского языка, также оно есть в украинском языке и многих других восточнославянских. "Рихлий" – лишен свежести, упругости, например, рыхлая кожа. Лексема относится к восточноевропейским языкам, есть также в польском, голландском, словацком и чешском.

– лишен свежести, упругости, например, рыхлая кожа. Лексема относится к восточноевропейским языкам, есть также в польском, голландском, словацком и чешском. "Давити" – давить. Это слово перешло с праславянскоого языка практически во все современные восточноевропейские. От него образовалось много производных лексем – давка, давиться, давило.

– давить. Это слово перешло с праславянскоого языка практически во все современные восточноевропейские. От него образовалось много производных лексем – давка, давиться, давило. "Празник". Это архаизм, которым наши предки называли свой выходной день. Также прилагательным "празный" в древности характеризовали ленивых людей.

Это архаизм, которым наши предки называли свой выходной день. Также прилагательным "празный" в древности характеризовали ленивых людей. "Інтерес". Лексема происходит от латинского слова "interesse" – иметь важное значение, быть интересным. В украинский язык слово попало из немецкого и польского языков.

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