Это незаметное растение спасет ваш огород от сорняков: вплоть до самого сентября не будет надоедливых культур

На каждом огороде для настоящего садовода даже самый маленький кусочек земли ценен, ведь хочется получить обильный урожай полезных овощей, однако главный враг — это сорняки.

Какие сорняки уничтожает фацелия

Какие сорняки уничтожает фацелия / © Pixabay

Сорняки появляются скорее культурных растений, высасывают из почвы питательные вещества и влагу, затеняют молодые всходы. Однако существует естественный способ защитить грядки — достаточно оставить одно, на первый взгляд ненужное игнорирующее растение — фацелию.

Это скромное растение заслуживает внимания и заботу, как драгоценность, ведь она становится настоящим зеленым щитом для огорода, оберегая его от сорняков до сентября. Секрет в том, что фацелия быстро формирует густую зеленую “шапку”, плотно укрывающую землю. Под этим естественным одеялом сорнякам не хватает света и места для роста — даже упрямые лебеда, осот или пырей исчезают без следа. Кроме того, корни фацелии разрыхляют почву, делая ее воздушным и насыщенным кислородом, улучшая его структуру для будущих культур.

Самое важное то, что фацелия делает не только “борьбу” с сорняками — она еще и обогащает почву. Когда растение отцветает, его можно скосить и оставить на грядке: зеленая масса быстро разлагается, превращаясь в природное удобрение, наполняющее землю азотом, калием и кальцием.

Фацелию можно сеять почти в любое время — от весны до середины лета. Она быстро прорастает, отлично растет на любой почве и выдерживает прохладную погоду. Самый оптимальный вариант — высевать после сбора ранних культур, например редиски, салата или лука на перо. На этих участках фацелия успевает вырасти и стать надежным “зелено-защитным щитом” для грядок.

Дополнительные плюсы фацелии:

  • отпугивает вредителей — ее запах неприятен для проволочников и нематод;

  • привлекает пчел — во время цветения фацелия становится настоящим медоносом, обеспечивая качественное опыление соседних культур;

  • сохраняет влагу — зеленая масса удерживает воду в почве даже в жаркие дни.

Не спешите избавляться от этого растения, если оно появилось на огороде. Лучше усадите ее сознательно и дайте работать в пользу вашего огорода. Фацелия неприхотлива, доступна по цене и не требует особого ухода, однако приносит огромную пользу: грядки остаются чистыми от сорняков до осени, а почва восстанавливается и становится плодороднее. Берегите это растение, и оно щедро отблагодарит вас обильным урожаем.

