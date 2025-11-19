Это портит печень: врач из Гарварда объяснил, как не следует пить чай

Почему нельзя пить очень горячий чай / © unsplash.com

Чрезмерное или неправильное употребление чая может вредить желудку и печени.

Гастроэнтеролог, прошедший подготовку в Гарварде, доктор Саурабх Сети обратился к своим 1,3 миллионам подписчиков в Instagram с важным предупреждением, передает the-express.

Чай у многих ассоциируется с расслаблением — его пьют и с утра, и перед сном. В умеренных количествах он действительно может оказаться полезным, в частности улучшать пищеварение. Однако врач отмечает, что некоторые привычки могут иметь противоположный эффект.

«Я сертифицированный гастроэнтеролог, и это семь худших чайных привычек, которые вредят вашему кишечнику и печени», — написал он.

1. Чай натощак

По словам Сети, напиток на пустой желудок раздражает слизистую из-за кислотности и наличия кофеина и таннинов. Это может вызвать изжогу, тошноту, дискомфорт, а также обезвоживание. Кроме того, чай препятствует усвоению железа, что особенно опасно для людей с анемией.

2. Слишком много сахара

Речь идет о холодных и молочных чаях. Некоторые содержат 30-40 г сахара, что резко повышает риск развития диабета или неалкогольной жировой болезни печени.

3. «Детокс» и похудение на чае

Доктор отмечает, что такие чаи в большинстве своем работают за счет слабительного эффекта. Чрезмерное употребление «слиминг»-чаев ведет к обезвоживанию, нарушению электролитного баланса и даже повреждению кишечника.

4. Избыток экстрактов зеленого чая

Хотя зеленый чай считается полезнее черного, его концентрированные добавки могут быть опасными. Врач предупреждает о редких, но реальных случаях токсического поражения печени при чрезмерном приеме таких экстрактов.

5. Слишком горячий чай

Сети советует не пить чай горячее 65°C. Регулярное употребление кипятка может повышать риск рака пищевода. Китайское исследование 2020 подтвердило связь между температурой более 150°F и развитием плоскоклеточной карциномы пищевода.

6. Чай с кофеином перед сном

Несмотря на меньшую концентрацию кофеина, чем в кофе, чай все равно может нарушать сон. Врач рекомендует избегать чая с кофеином в вечернее время, поскольку остаточный кофеин мешает восстановлению организма, включая печенку и пищеварительную систему.

