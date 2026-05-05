Этого растения муравьи и тля боятся, как огня: посадите его между деревьями в своем саду

Как избавиться от тли и муравьев в саду

Муравьи и тля — одни из самых опасных гостей в саду. Они быстро размножаются, ослабляют растения и могут значительно снизить их урожайность. Многие садоводы используют химические средства, но существует гораздо более простой и безопасный способ защиты. Достаточно посадить одно популярное растение, которое естественным образом отпугивает вредителей и помогает сохранить здоровье плодовых деревьев.

Как избавиться от тли и муравьев в саду: защита от вредителей

Одним из самых эффективных растений от муравьев и тли является календула или календула. Она выделяет специфический аромат, который не переносят эти вредители. Если высадить ее рядом с плодовыми деревьями, то она будет создавать своеобразный природный барьер.

Запах календулы содержит природные вещества, действующие как репеллент. Тля не селится рядом с этим растением, а муравьи, которые ее переносят, также избегают таких мест. В результате цепь размножения вредителей нарушается.

Календула не только отпугивает насекомых, но и привлекает полезных опылителей, что оказывает положительное влияние на урожайность. К тому же, она неприхотлива в уходе и быстро растет.

Как правильно сажать календулу для защиты

Чтобы получить максимальный эффект, календулу следует сажать по вокруг деревьев или между рядами. Она хорошо растет как на солнце, так и в полутени, потому подходит для большинства садов.

Семена можно высевать прямо в открытую почву весной. Растение быстро всходит и уже через короткое время начинает выполнять свою защитную функцию.

Кроме защиты сада от вредителей, календула улучшает состояние почвы и может даже уменьшать количество некоторых грибковых заболеваний. Она также используется в народной медицине, поэтому будет очень полезна в хозяйстве.

