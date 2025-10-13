Это растение нужно сильно обрезать в октябре – иначе зимой оно может погибнуть

Розы / © ТСН

Обрезка цветов является одной из важнейших задач, на которой садоводы должны сосредоточиться в течение октября. Некоторые растения в этом нуждаются с эстетической точки зрения. Впрочем, для других эта процедура обязательна - как для вьющихся роз.

Почему в течение этого месяца не стоит забыть обрезать эти цветы, сообщили эксперты портала Express.

Без регулярной обрезки вьющиеся розы могут превратиться в хаотичный клубок с небольшим количеством цветов. Эксперты советуют не бояться переборщить с этой процедурой. Ведь весной эти кусты цветут на побегах, выращенных той же весной. Поэтому их можно сильно обрезать осенью.

Как обрезать розы

Садоводам следует начать с удаления любых поврежденных или перекрещенных веток, а также избавиться от старой древесины. Ее можно обрезать прямо до уровня земли. Затем следует избавиться от цветущих боковых побегов этого сезона до нескольких листьев.

Секрет обрезки заключается в горизонтальном и равномерном размещении основных стеблей, а также креплении их к проводам. Следует убедиться, что все крепко подвязано, чтобы избежать повреждений зимой».

Почему важна обрезка

Подстригание и формирование растений путем удаления отдельных ветвей и бутонов - это не только красота ландшафта сада. Важно, что обрезка стимулирует новый рост, способствует естественной форме и придает больше практических преимуществ – отпугивает надоедливых вредителей.

Напомним, мы писали о том, как спасти ваши розы от морозов.