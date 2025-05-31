Это растение ошибочно считают редким в Украине: малоизвестные факты о лекарственном и ядовитом ландыше

Что можно рассказать о ландыше: малоизвестные факты / © Pixabay

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Существует несколько малоизвестных фактов о ландыше, которые рядовые украинцы могли и не слышно.

Прежде всего, хотя ландыш — это лекарственное растение, оно одновременно и ядовитое. Поэтому использовать его для самолечения запрещается.

Ландыши начали выращивать именно с декоративной целью в Староданем Египте более 2000 лет назад.

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Запах ландыша, по статистике, является одним из самых распространенных в парфюмерии. Однако его получают исключительно искусственным путем.

Эфирное масло ландыша в косметологии является очень ценным и редким ингредиентом, поэтому его добавляют только в элитные кремы и духи.

У большинства народов мира есть свои традиции, связанные с этим растением. Например, в Нидерландии считают, что молодожены должны посадить ландыш в своем саду после свадьбы, чтобы их брак был долгим и счастливым. Во Франции есть отдельный День ландыша, который приходится на 1 мая.

Букет ландыша не стоит ставить в спальне или детской комнате, ведь ее цветы выделяют с запахом химические соединения, вдыхание которых в большом количестве может вызвать головную боль.

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В древности это растение ассоциировалось с возрождением, обновлением, новыми начинаниями. Ландыш будто напоминает всем нам, что свет можно найти в самые темные времена.