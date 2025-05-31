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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
1 мин

Это растение ошибочно считают редким в Украине: малоизвестные факты о лекарственном и ядовитом ландыше

Ландыш обыкновенный (Convallaria majalis L.) — ароматное растение украинских лесов, которое ошибочно считают редким, а то и краснокнижным. На самом деле, она достаточно типична и часто доминирует среди других растений.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что можно рассказать о ландыше: малоизвестные факты

Что можно рассказать о ландыше: малоизвестные факты / © Pixabay

Существует несколько малоизвестных фактов о ландыше, которые рядовые украинцы могли и не слышно.

Прежде всего, хотя ландыш — это лекарственное растение, оно одновременно и ядовитое. Поэтому использовать его для самолечения запрещается.

Ландыши начали выращивать именно с декоративной целью в Староданем Египте более 2000 лет назад.

Запах ландыша, по статистике, является одним из самых распространенных в парфюмерии. Однако его получают исключительно искусственным путем.

Эфирное масло ландыша в косметологии является очень ценным и редким ингредиентом, поэтому его добавляют только в элитные кремы и духи.

У большинства народов мира есть свои традиции, связанные с этим растением. Например, в Нидерландии считают, что молодожены должны посадить ландыш в своем саду после свадьбы, чтобы их брак был долгим и счастливым. Во Франции есть отдельный День ландыша, который приходится на 1 мая.

Букет ландыша не стоит ставить в спальне или детской комнате, ведь ее цветы выделяют с запахом химические соединения, вдыхание которых в большом количестве может вызвать головную боль.

В древности это растение ассоциировалось с возрождением, обновлением, новыми начинаниями. Ландыш будто напоминает всем нам, что свет можно найти в самые темные времена.

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Дата публикации
Количество просмотров
90
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