Это растение привлекает клещей и провоцирует появление плесени: не садите ее на своем подварье
Это красивое, но коварное растение, поэтому перед тем, как его посадить, следует взвесить все «за» и «против», чтобы избежать нежелательных последствий.
Планируя озеленение двора, большинство людей обращают внимание только на красоту и неприхотливость растений. Но некоторые могут создавать серьезные проблемы — притягивать вредителей, повышать влажность и даже способствовать развитию плесени. Одно из таких растений часто используется для декора, но имеет скрытые риски.
Какое растение не стоит сажать возле дома
Опасный выбор для декорирования двора — это плющ. Он действительно привлекательный, быстро разрастается, красиво оплетает стены и создает зеленый «живой ковер». Однако именно эта густота и плотность делает его проблемным.
Плющ создает идеальные условия для клещей:
затенение и повышенная влажность;
плохая циркуляция воздуха;
скопление органических остатков.
В таких условиях клещи активно размножаются и могут легко попадать на людей или домашних животных.
Как растение провоцирует появление плесени
Плотный покров плюща задерживает влагу у стен и грунта. Если растение растет близко к дому, это может привести к:
постоянной сырости;
появлению грибка на фасаде;
образованию плесени в помещениях.
Особенно это опасно для старых построек или плохо вентилируемых стен. Плесень крайне негативно влияет на дыхательные пути и может вызвать аллергические реакции.
Как избежать проблем с плющом
Если у вас уже есть плющ на участке, не обязательно сразу его полностью удалять.
Важно:
регулярно подрезать растение;
не разрешать ему плотно прилегать к стенам;
контролировать уровень влажности.
А при планировке новых насаждений лучше выбирать растения, не создающие влажных и плотно затененных зон.