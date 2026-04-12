Это растение привлекает клещей и провоцирует появление плесени: не садите ее на своем подварье

Это красивое, но коварное растение, поэтому перед тем, как его посадить, следует взвесить все «за» и «против», чтобы избежать нежелательных последствий.

Вера Хмельницкая
Какое растение не стоит сажать возле дома

Планируя озеленение двора, большинство людей обращают внимание только на красоту и неприхотливость растений. Но некоторые могут создавать серьезные проблемы — притягивать вредителей, повышать влажность и даже способствовать развитию плесени. Одно из таких растений часто используется для декора, но имеет скрытые риски.

Опасный выбор для декорирования двора — это плющ. Он действительно привлекательный, быстро разрастается, красиво оплетает стены и создает зеленый «живой ковер». Однако именно эта густота и плотность делает его проблемным.

Плющ создает идеальные условия для клещей:

  • затенение и повышенная влажность;

  • плохая циркуляция воздуха;

  • скопление органических остатков.

В таких условиях клещи активно размножаются и могут легко попадать на людей или домашних животных.

Как растение провоцирует появление плесени

Плотный покров плюща задерживает влагу у стен и грунта. Если растение растет близко к дому, это может привести к:

  • постоянной сырости;

  • появлению грибка на фасаде;

  • образованию плесени в помещениях.

Особенно это опасно для старых построек или плохо вентилируемых стен. Плесень крайне негативно влияет на дыхательные пути и может вызвать аллергические реакции.

Как избежать проблем с плющом

Если у вас уже есть плющ на участке, не обязательно сразу его полностью удалять.

Важно:

  • регулярно подрезать растение;

  • не разрешать ему плотно прилегать к стенам;

  • контролировать уровень влажности.

А при планировке новых насаждений лучше выбирать растения, не создающие влажных и плотно затененных зон.

