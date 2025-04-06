Это растение способно заменить навоз и улучшить структуру почвы: какой сидерат считается лучшим

Какой сидерат способен заменить навоз / © commons.wikimedia.org

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Из всех сидератов для улучшения плодородия почвы наилучшим считается фацелия. Именно она может заменить навоз, а также разрыхлить почву, чтобы улучшить проницаемость влаги и воздуха.

От других растений фацелия отличается густой зеленой массой и разветвленной корневой системой. Этот сидерат нужно сажать после сбора урожая. Он защитит свободный участок от роста сорняков, а почву — от выветривания, особенно во время засухи.

Если посадить фацелию на истощенной почве, она превратит ее в настоящий чернозем. К тому же, сидерат устойчив к болезням, поэтому после него овощные культуры не будут болеть.

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Какие еще растения-сидераты могут заменить навоз

Эксперты советуют для подкормки почвы также сеять на своем огороде клевер, люпин, горох, фасоль и бобы. Этого почти никто не знает, однако бобовые — это прекрасные сидераты, также способные заменить навоз.

Агрономы предлагают сеять растения-сидераты вместе, таким образом можно не только подкормить почву, но и оградить ее от размножения болезнетворных бактерий и вредителей. Ведь монокультура оказывает ограниченное влияние, а в тандеме сидераты принесут максимум пользы.

К примеру, можно сеять горох вместе с ячменем, а фацелию с горчицей. Вместе эти растения улучшат структуру земли и насытят ее всеми необходимыми микроэлементами.