Это серьезная ошибка: почему не следует стирать в стиральной машине при температуре 40 градусов

Хотя может показаться, что стирка за 40 градусов экономна, а также не повреждает большинство тканей, на самом деле запускать этот популярный среди украинцев режим в стиральной машине не стоит.

Наши бабушки и мамы часто повторяли одно старое правило: деликатное и слегка загрязненное белье можно стирать при температуре 30 градусов, если на вещах есть сложные пятна (кофе, соус, вино и т.д.), нужно выставлять 40 градусов, а вот сильно загрязненную одежду стирать только при температуры 60 градусов и выше.

Однако, говорят эксперты, такая классификация уже давно устарела. Ведь сейчас практически все моющие средства эффективно работают уже при температуре 30 градусов. Поэтому вещам все равно, но вы их при температуре 30 или 40 градусов — пятна, даже очень серьезные, исчезнут.

А вот для окружающей среды и вашего кошелька разница ощутима. Стирка при повышенной температуре требует потребления вдвое больше энергии. При этом если выбирать холодную воду, выбросы CO2 значительно снижаются. Поэтому просто нет причин стирать одежду при температуре 40 градусов.

Если на вещах есть сложные пятна, которые могут не отстираться в холодной воде, можете замочить их перед стиркой или немного потереть их руками, чтобы понять, насколько трудно будет вывести грязь. При необходимости, конечно, выставляйте более высокую температуру.

Как правильно экономить на стирке

Если вы живете один или ваша семья состоит из двух человек, лучше приобрести меньшую стиральную машину. К примеру, говорят эксперты, для семьи из четырех человек хватает стиральной машины на 7 кг.

Также важно не стирать слишком часто. Если у вас есть любимая кофта, которую вы хотите завтра надеть на работу, но машинка пуста, не стоит запускать стирку только ради одной вещи. Лучше собрать несколько вещей, загрузить барабан полностью, таким образом, стирка не повлияет на ваш кошелек и энергоресурсы, с которыми после российских обстрелов в Украине проблемы.

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