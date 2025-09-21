ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Это сливочное масло ни в коем случае нельзя есть: как распознать опасный продукт еще в магазине

Как отличить опасное сливочное масло от натурального в магазине: признаки подделки, состав, жирность и полезные советы.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Какое сливочное масло нельзя есть и почему

Какое сливочное масло нельзя есть и почему / © unsplash.com

Сливочное масло всегда считалось одним из самых ценных продуктов на нашем столе. Однако современный рынок переполнен подделками и часто вместо натурального масла мы получаем опасную смесь из растительных жиров, ароматизаторов и красителей. Такой продукт не только не принесет пользы, но и может нанести вред здоровью.

Почему поддельное сливочное масло крайне опасно для здоровья

  • Низкое качество жиров. Вместо молочного жира используют дешевые растительные масла или маргарин, негативно влияющие на сосуды.

  • Химические добавки. Для имитации вкуса и запаха добавляют ароматизаторы и красители.

  • Отсутствие питательной ценности. В фальсификате нет витаминов A, D, E, кальция и полезных кислот, которыми богато настоящее масло.

Как распознать опасное масло еще в магазине

  • Читайте состав. В настоящем масле должно быть только «сливки пастеризованные». Любые другие ингредиенты — это сигнал тревоги.

  • Обращайте внимание на жирность. Качественное масло имеет жирность не менее 72,5%. Если продукт содержит меньше жиров, перед вами спред или маргарин.

  • Проверьте цену. Натуральное масло не может стоить очень дешево. Если цена подозрительно низкая — продукт поддельный.

  • Осмотрите упаковку. Производители всегда указывают дату производства, адрес предприятия и имеют сертификацию.

  • Цвет и структура. Масло должно быть однородным, без пятен и капель воды. Слишком желтый цвет может свидетельствовать о красителях.

