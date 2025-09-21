- Дата публикации
Это сливочное масло ни в коем случае нельзя есть: как распознать опасный продукт еще в магазине
Как отличить опасное сливочное масло от натурального в магазине: признаки подделки, состав, жирность и полезные советы.
Сливочное масло всегда считалось одним из самых ценных продуктов на нашем столе. Однако современный рынок переполнен подделками и часто вместо натурального масла мы получаем опасную смесь из растительных жиров, ароматизаторов и красителей. Такой продукт не только не принесет пользы, но и может нанести вред здоровью.
Почему поддельное сливочное масло крайне опасно для здоровья
Низкое качество жиров. Вместо молочного жира используют дешевые растительные масла или маргарин, негативно влияющие на сосуды.
Химические добавки. Для имитации вкуса и запаха добавляют ароматизаторы и красители.
Отсутствие питательной ценности. В фальсификате нет витаминов A, D, E, кальция и полезных кислот, которыми богато настоящее масло.
Как распознать опасное масло еще в магазине
Читайте состав. В настоящем масле должно быть только «сливки пастеризованные». Любые другие ингредиенты — это сигнал тревоги.
Обращайте внимание на жирность. Качественное масло имеет жирность не менее 72,5%. Если продукт содержит меньше жиров, перед вами спред или маргарин.
Проверьте цену. Натуральное масло не может стоить очень дешево. Если цена подозрительно низкая — продукт поддельный.
Осмотрите упаковку. Производители всегда указывают дату производства, адрес предприятия и имеют сертификацию.
Цвет и структура. Масло должно быть однородным, без пятен и капель воды. Слишком желтый цвет может свидетельствовать о красителях.