Это сливочное масло ни в коем случае нельзя есть: как распознать опасный продукт еще в магазине

Какое сливочное масло нельзя есть и почему / © unsplash.com

Сливочное масло всегда считалось одним из самых ценных продуктов на нашем столе. Однако современный рынок переполнен подделками и часто вместо натурального масла мы получаем опасную смесь из растительных жиров, ароматизаторов и красителей. Такой продукт не только не принесет пользы, но и может нанести вред здоровью.

Почему поддельное сливочное масло крайне опасно для здоровья

Низкое качество жиров. Вместо молочного жира используют дешевые растительные масла или маргарин, негативно влияющие на сосуды.

Химические добавки. Для имитации вкуса и запаха добавляют ароматизаторы и красители.

Отсутствие питательной ценности. В фальсификате нет витаминов A, D, E, кальция и полезных кислот, которыми богато настоящее масло.

Как распознать опасное масло еще в магазине