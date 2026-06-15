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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
240
Время на прочтение
2 мин

Это средство должно быть у каждой женщины за 50: защищает кожу от старения и разглаживает морщины

В зрелом возрасте кожа особенно нуждается в качественном увлажнении и защите. Доступные косметические средства с гиалуроновой кислотой могут стать эффективными помощниками в борьбе с возрастными изменениями, помогая поддерживать здоровый вид кожи.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лучший уход за зрелой кожей

Лучший уход за зрелой кожей / © www.freepik.com/free-photo

После 50 лет кожа нуждается в особом уходе, ведь естественная выработка коллагена и эластина постепенно уменьшается. Поэтому эксперты советуют обратить внимание на доступные косметические средства, которые помогают сохранить молодость, увлажнение и упругость кожи без значительных затрат. С возрастом кожа становится тоньше, теряет влагу и эластичность, из-за чего морщинки становятся заметнее. Однако дорогостоящие косметические процедуры — не единственный способ поддерживать ее хорошее состояние. Некоторые бюджетные средства могут демонстрировать не менее эффективный результат при регулярном использовании и правильно подобранном уходе.

Какое косметическое средство следует иметь женщинам после 50 лет

Одним из самых полезных и одновременно доступных средств считается сыворотка или крем с гиалуроновой кислотой. Этот компонент способен удерживать влагу в коже, благодаря чему она выглядит более гладкой и свежей.

Гиалуроновая кислота способствует интенсивному увлажнению, уменьшает чувство сухости и визуально разглаживает мелкие морщинки. Особенно важно использовать такие средства женщинам в период возрастных гормональных изменений, когда кожа нуждается в дополнительном уходе.

Чем полезно это средство

Регулярное применение средств с гиалуроновой кислотой помогает:

  • поддерживать оптимальный уровень увлажнения кожи;

  • улучшать ее упругость и упругость;

  • визуально уменьшать мелкие морщинки;

  • укреплять защитный барьер кожи;

  • придавать лицу более свежий и ухоженный вид.

Лучший результат обеспечивает комплексный уход в сочетании с солнцезащитными средствами и сбалансированным питанием.

Почему SPF после 50 лет является обязательным

Специалисты отмечают: одним из главных врагов молодости кожи остается ультрафиолетовое излучение. Именно поэтому ежедневное использование крема из SPF помогает предотвращать фотостарение, появление пигментных пятен и потерю упругости.

Даже самая дорогая косметика не обеспечит желаемый эффект без регулярной защиты от солнца.

Наносите сыворотку или крем на очищенную и слегка влажную кожу дважды в день. После этого используйте питательный крем, а утром обязательно завершайте уход средством из SPF. Регулярность ухода имеет гораздо большее значение, чем стоимость косметики.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
240
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