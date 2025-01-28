Это странно, но эффективно: зачем класть в унитаз воздушный шарик – ответ удивит многих

Легкое поддержание чистоты унитаза! Попробуйте этот простой трюк с воздушным шариком и доступными средствами для блеска и гигиены туалетной чаши.

В этой статье мы расскажем об оригинальном способе, который поможет сделать ваш унитаз чистым и блестящим. Для этого вам понадобятся простой воздушный шарик и несколько доступных ингредиентов.

Нужно надуть шарик, однако не сильно, и завязываем его крепким узлом, оставляя веревку такой длины, чтобы она свисала с края унитаза. Затем приготовить чистящее средство: в глубокой емкости смешать 400 мл уксуса и столовую ложку жидкого моющего средства для посуды. Отлично перемешать.

Приклеить к шарику маленький кусок скотча, чтобы впоследствии было удобно его сдуть. Затем опустить шарик в унитаз, закрывая слив. Вылить приготовленный раствор и наполнить унитаз теплой водой почти до краев. Если унитаз сильно загрязнен, можно добавить немного больше уксуса. Это средство эффективно очищает налет от жесткой воды, борется с ржавчиной, устраняет бактерии и неприятный запах.

Оставить смесь в чаше на три часа. После этого очистить поверхность ершиком – загрязнения исчезнут без труда. Осталось потянуть за веревку, чтобы достать шарик, а затем найти место, где приклеен скотч, и проколоть шарик иглой. Она медленно сдувается, не разбрызгивая жидкости.

Вот так, используя обычный воздушный шарик, можно легко и эффективно почистить унитаз под ободком, избавляя его от налета, ржавчины и неприятных запахов.

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