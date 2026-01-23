Это точно не для отопления: лесник назвал дрова, которые разрушают тепло в доме

Какие дрова не пригодны для отопления / © pexels.com

Реклама

Лесник Николай Коваленко рассказал Знай.ua, какие дрова категорически не стоит сжигать и почему их использование может угрожать безопасности.

По словам эксперта, даже качественные дрова со временем могут утратить свои свойства. После нескольких лет хранения древесина становится менее плотной, крошится и горит неравномерно.

«Если на дровах заметна гниль, плесень или следы насекомых, их лучше использовать первыми или совсем утилизировать», — подчеркнул лесник Николай Коваленко.

Реклама

Кроме этого, эксперт назвал категории дров, которые могут быть опасны для отопления дома:

Окрашенная или обработанная древесина — при горении выделяет токсичные газы. Смолистые породы (сосна, ель) — сильно искрят, выбрасывают угольки и быстро загрязняют дымоход сажей. Сырые дрова — дымят, снижают тягу и способствуют образованию конденсата и креозота. Дрова с грибком или плесенью — имеют неприятный запах и ухудшают качество воздуха в помещении.

Чтобы сохранить дрова в надлежащем состоянии, их следует держать под навесом или в защищенном от дождя и снега дровнике. Укладывать древесину прямо на землю не стоит — нужен настил из поддонов, кирпича или деревянных реек.

Также важна хорошая вентиляция по бокам: она предотвращает накопление влаги и появление плесени, сохраняя дрова сухими и безопасными для использования.