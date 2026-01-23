- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 2218
- Время на прочтение
- 1 мин
Это точно не для отопления: лесник назвал дрова, которые разрушают тепло в доме
Многие украинцы до сих пор отапливают свои дома дровами. Но не все породы древесины подходят для этого: некоторые дрова не только плохо отдают тепло, но могут быть опасными для дома.
Лесник Николай Коваленко рассказал Знай.ua, какие дрова категорически не стоит сжигать и почему их использование может угрожать безопасности.
По словам эксперта, даже качественные дрова со временем могут утратить свои свойства. После нескольких лет хранения древесина становится менее плотной, крошится и горит неравномерно.
«Если на дровах заметна гниль, плесень или следы насекомых, их лучше использовать первыми или совсем утилизировать», — подчеркнул лесник Николай Коваленко.
Кроме этого, эксперт назвал категории дров, которые могут быть опасны для отопления дома:
Окрашенная или обработанная древесина — при горении выделяет токсичные газы.
Смолистые породы (сосна, ель) — сильно искрят, выбрасывают угольки и быстро загрязняют дымоход сажей.
Сырые дрова — дымят, снижают тягу и способствуют образованию конденсата и креозота.
Дрова с грибком или плесенью — имеют неприятный запах и ухудшают качество воздуха в помещении.
Чтобы сохранить дрова в надлежащем состоянии, их следует держать под навесом или в защищенном от дождя и снега дровнике. Укладывать древесину прямо на землю не стоит — нужен настил из поддонов, кирпича или деревянных реек.
Также важна хорошая вентиляция по бокам: она предотвращает накопление влаги и появление плесени, сохраняя дрова сухими и безопасными для использования.