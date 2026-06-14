Это точно телефонные мошенники: на звонки из номеров с такими цифрами нельзя отвечать

Как узнать, что звонят мошенники / © www.freepik.com/free-photo

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Телефонные мошенники становятся все более активными, и их схемы постоянно меняются. Они могут звонить по телефону, представляясь банками, службами безопасности, операторами связи и даже государственными учреждениями. Цель всегда одна — выманить личные данные, коды из SMS и деньги. Поэтому важно понимать, из каких номеров чаще всего поступают подозрительные звонки и как их распознать.

Существуют ли «точные цифры» мошеннических номеров

Важно сразу отметить: нет универсальных точных цифр, из которых всегда звонят мошенники. Они могут использовать любые номера, включая обычные украинские мобильные или поддельные идентификаторы.

Однако есть типовые форматы номеров, которые чаще всего используются в мошеннических схемах и требуют особой осторожности.

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Подозрительные форматы номеров, на которые стоит обратить внимание

Чаще всего мошенники используют следующие типы номеров:

международные коды, например: +44, +49, +33, +1, если вы не ожидаете звонка из-за границы;

номера в формате +380 (800) XXX XXX, которые могут быть одноразовыми или поддельными;

короткие или нетипичные комбинации цифр без обычного формата мобильного номера;

звонки со скрытым или неопределенным номером;

номера, часто меняющиеся или звонящие и сразу сбрасывающие вызов.

Такие звонки не всегда означают мошенничество, но именно среди них чаще всего бывают опасные случаи.

Почему не стоит отвечать на подозрительные звонки

Ответ на незнакомый или подозрительный номер может иметь риски:

попытка получить банковские данные или коды подтверждения;

психологическое давление и манипуляции;

запись вашего голоса для дальнейших мошеннических схем;

подтверждение активности вашего номера для повторных атак.

Даже короткий разговор может дать мошенникам полезную информацию.

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Какие основные признаки мошеннических звонков

Кроме самого номера важно обращать внимание на поведение собеседника:

вас торопят и заставляют действовать срочно;

просят назвать коды из SMS или данные карты;

представляются банком без возможности проверки;

обещают выигрыш, компенсацию или «выгодное предложение»;

давят психологически или пугают блокировкой счета.

Как правильно поступать? Если вам звонит подозрительный номер, не отвечайте или завершайте звонок, не перезванивайте, заблокируйте номер. Также следует проверить его через поиск и базы жалоб и сообщить мобильному оператору, если звонки повторяются.

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