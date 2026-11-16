Это только начало: "Пророк Злых Предвестников", предсказавший сбой Microsoft, предупредил о новых катастрофах

Крэйг Гамильтон-Паркер / © LADbible

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Британский медиум Крэйг Гамильтон-Паркер, за которым в медиа закрепилось прозвище «Пророк Злых Предвестников» из-за его склонности предвидеть катастрофические события, выступил с новым тревожным предупреждением. По его мнению, недавний глобальный сбой Microsoft может оказаться лишь первым звоночком перед более серьезными кризисами.

Об этом пишет издание LADbible.

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Недавно миллионы пользователей во всем мире столкнулись с проблемой доступа к сервисам Microsoft, включая Teams и Outlook. Корпорация официально извинилась за инцидент и объяснила, что сбой произошел из-за ошибки при обновлении сетевой емкости, исключив любую связь с кибератакой. Компания заверила, что стабильность работы сервисов была полностью восстановлена.

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Однако Гамильтон-Паркер убежден, что подобные масштабные отключения будут все более привычными. В новом видео на YouTube он напомнил о своих предыдущих пророчествах:

Еще в марте прошлого года он заявлял о приближении техногенного сбоя, который коснется базы данных пользователей, и советовал людям регулярно делать резервные копии (бекапы) своей информации.

В сентябре экстрасенс предупреждал об угрозе разрушительных кибератак.

В прошлом месяце он высказывал опасения, что хакерские удары могут испытать банковские системы, супермаркеты, а впоследствии — интернет и электросети.

Несмотря на то, что компании отрицают связь таких сбоев с хакерской активностью, подобные инциденты вызывают в соцсетях обсуждение так называемых black sky events — сценариев полного блекаута критической инфраструктуры и связи, заставляющих общество задуматься о накоплении запасов воды, пищи и использования автономных радио.

Ранее Крэйг Гамильтон-Паркер заявил, что 2028 год станет чрезвычайным для мира, а человечество якобы ждет неожиданная война, о которой ему уже намекнули древние индийские оракулы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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