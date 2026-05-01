Это "убивает" ваши вещи: 5 ошибок при настройке стиральной машинки, которые делает каждый

Почему стиральная машина портит вещи / © Freepik

Реклама

Иногда бывает так, что стиральная машинка портит вещи, а люди об этом часто даже не догадываются. Многие из нас допускают распространенные ошибки в настройках стиральной машинки. Какие режимы нужно использовать, а каких функций лучше избегать, чтобы не доставать грязные и рваные вещи из стиральной машинки.

Об этом пишут Новини Ю.

Какие настройки стиральной машинки портят одежду

Кажется, будто стиральная машина — легкая в использовании техника. Она имеет несколько кнопок, нажав которые можно легко постирать одежду даже без собственной вовлеченности.

Реклама

Однако если настроить режим стирки неправильно, можно достать из стиральной машинки хоть и чистые, но испорченные вещи.

Даже самая дорогая стиральная машина не гарантирует, что не испортит одежду. Мастер по ремонту стиральных машин из Полтавской области Кирилл поделился лайфхаками, как правильно настраивать функции стиральной машинки.

По словам эксперта, значительное количество вызовов мастера по стиральным машинам сопровождается лекцией по настройке.

«Когда мне начинают жаловаться, что машинка плохо стирает или „дерет“ одежду, я сразу спрашиваю — „А сколько градусов вы выставляете температуру?“ И чаще всего слышу такие цифры, что волосы дыбом становятся», — делится мастер.

Реклама

Оптимальная температура стирки — 30-40 градусов. Более высокие температуры лучше применять только для стирки полотенец, детской одежды и постельного белья.

Также немало людей устанавливает максимальное количество оборотов во время стирки. На самом же деле такое количество оборотов не высушивает одежду, а только портит ее. Поэтому не стоит ставить более 1000 оборотов.

Еще одна распространенная ошибка — постоянная стирка на быстрых программах. Если вы часто стираете одежду на режимах 15–30 минут, этого недостаточно для чистоты одежды. Стиральная машинка просто не успевает вымыть остатки порошка. В результате — порошки и кондиционеры забивают волокна тканей, и одежда быстрее изнашивается и теряет свой «товарный» вид.

Короткие циклы стирки лучше чередовать с длинными, на 1,5-2 часа.

Реклама

Ошибка, о которой даже многие не знают, состоит в том, чтобы включать функцию предварительной стирки для сильных загрязнений. Если стирать очень грязные вещи на обычном режиме, стиральная машина не будет иметь достаточно времени, чтобы вымыть всю грязь. Так, внутренние волокна тканей будут грязными.

И самое важное — нужно регулярно прочищать сливной фильтр. Если этого не делать, во время следующей стирки ваша одежда будет «плавать» в грязи.

Какие ошибки во время стирки допускают многие люди

Большинство людей уверено, что стиральная машинка справится с кучей грязной одежды самостоятельно. Однако они не учитывают типы тканей, особенности вещей и режимов стирки.

Самой распространенной ошибкой является стирка вещей, не предназначенных для машинки: одежды с декором (пайетками, кружевом), классических костюмов, купальников и деликатных материалов, таких как кожа, замша или бархат.

Реклама

Высокие температуры и интенсивное вращение барабана деформируют ткани, растворяют клей или повреждают защитное покрытие огнестойкой спецодежды. Такие изделия, а также подушки из пенополиуретана лучше очищать вручную или в химчистке.

Новости партнеров