Это убивает ваши вещи: опасные и бесполезные режимы стирки в машинке, которыми не стоит пользоваться

Знаете ли вы, что большинство режимов в современных стиральных машинках либо не нужны, либо могут повредить ваши вещи? Это связано с тем, что производители для того, чтобы привлечь внимание покупателей придумывают и добавляют новые режимы. Однако около 70% программ просто не нужны или даже опасны. Рассказываем, какие режимы стирки полезны, а какими не следует пользоваться, чтобы не повредить свои вещи.

Раньше мы писали, какой режим стирки нужно запускать раз в месяц, чтобы машинка работала вечно.

Какие основные режимы стирки: классические программы

Еще со середины двадцатого века, когда были изобретены стиральные машинки, у них был минимальный набор функций. Однако приборы с успехом могли справиться с основной задачей – постирать белье из разных тканей.

Основные режимы стирки первых стиральных машин:

хлопок;

синтетика;

шелк/шерсть – ручная, деликатная, бережная стирка.

Был еще «отжим» и «полоскание», но эти программы не относятся непосредственно к стирке. Следовательно, классических режимов было всего три.

Режим «хлопок»

Это основной режим стирки, при котором стиральная машинка набирает минимальное количество воды, повышает максимальную температуру стирки и продлевает время работы. Такие условия нужны для того, чтобы вещи из хлопка и льна не теряли свой привлекательный внешний вид и при этом хорошо отстирались. Если запускать это приложение, то можно загружать в стиральную машинку максимально допустимое количество вещей, например, 5 килограммов.

Следует помнить, что режим «хлопок» является классической программой, поэтому безопасен и надежен для ваших вещей. А вот новый «хлопок эко», наоборот, опасен для стирки. Во время этого режима в машинку заливается мало воды, а вещи дольше крутятся в барабане, чтобы компенсировать минимальное количество воды во время стирки. В результате вещи теряют свой красивый внешний вид и быстрее изнашиваются и портятся.

Режим «синтетика»

При запуске этой программы стиральная машина набирает достаточное количество воды, но заметно больше, чем при «хлопке». Но на этом режиме стирка занимает меньше времени. Поэтому за счет этого – полной противоположности режиму «хлопка», стиральная машинка эффективно и бережно отпирает синтетические вещи.

Следует помнить, что на режиме «синтетика» можно стирать одежду не более трех килограммов. То есть это примерно вдвое меньше, чем заявлено производителем в инструкции. Если положить максимальное количество вещей – 5-7 килограммов, то они довольно быстро испортятся и появятся дырки.

Режим «шелк/шерсть»

Это очень нужный и эффективный режим, при котором машинка набирает максимально возможное количество воды для стирки и медленно стирает на очень малых оборотах. При запуске этой программы даже немного покачивается барабан с боку на бок. Это необходимо для того, чтобы стирка была деликатной, а ткань не испортилась. Этот режим идеально подходит для того, чтобы заменить ручную стирку.

Дополнительные режимы стирки

В современных стиральных машинках имеется большое количество дополнительных режимов, но все они являются вариациями трех основных программ для хлопка и синтетики. Рассмотрим все их особенности и отличия друг от друга.

Тонкие ткани. Это обычный режим синтетики, только продолжительность стирки несколько изменена на 5-7 минут. Аллергия/детские вещи. Это обычный режим хлопка, но с дополнительной функцией. Производитель ввел в программу приложение «обработка паром», помогающее убить бактерии. Но это фейк, поскольку для такой цели температуры пара будет маловато. Одеяла/подушки/пуховики/игрушки. На таком режиме предусмотрена стирка толстой ткани с любым наполнителем. Но это все тот же режим для синтетики, только с большим набором воды. Поэтому можно спокойно пользоваться программой «синтетика», а в конце включить дополнительное полоскание. Микс – хлопок+синтетика. Это все тот же режим стирки синтетики. Нужно помнить, если хлопок стирать вместе с синтетикой, то вещи будут испорчены. Поэтому не стоит экспериментировать со своей одеждой. Быстрая стирка – 15-25 минут. Эта программа создана на основе режима полоскания, здесь вообще речь не идет о режиме стирки. На саму стирку отводится только до семи минут, а остальное время – это полоскание и отжим. Фактически на этом режиме вещи немного прокрутятся в мыльной воде. То же, но гораздо эффективнее можно сделать руками – постирать вещи под напором теплой воды в раковине. Куртка/спорт/фитнес/спортивная обувь. Это также режим синтетики при наборе большего количества воды. Деним/джинсы. Это режим хлопка с дополнительным набором воды. Интенсивная стирка/ультра-стирка/выведение пятен. При запуске этой программы машинка набирает минимальное количество воды и стирает на больших оборотах. По сути это ускоренный режим «хлопок». Эта программа очень опасна, поскольку при максимальных оборотах при минимальном количестве воды вещи портятся и быстро изнашиваются.

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