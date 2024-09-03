Это уже последний раз: когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2024 году

Переход на зимнее время в 2024 году станет последним для украинцев. После этого мы больше не будем переводить часы дважды в год: весной и осенью. Узнайте, когда это будет.

Напомним, что в июне 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала об отмене перевода часов. Поэтому на этот раз мы перейдем в последний раз на зимнее время. Давайте разбираться, какие последствия это будет иметь для украинцев.

Когда переводят часы на зимнее время в Украине

Каждый год украинцы переходили на зимнее время в последнее воскресенье октября. В 2024 году это будет 27 октября. Ровно в 04:00 нужно перевести стрелки часов на 1 час назад. То есть если это было 04:00 то станет 03:00. Таким образом, у нас появится один "лишний" час для сна.

Конечно, современные часы, смартфоны, ноутбуки и другие устройства переводят стрелки автоматически. Поэтому переводить вручную приходится только механические часы. Сложнее всего ежегодно — не опоздать на поезд или маршрутку, ведь все транспортные средства отбывают и прибывают в новое время.

Переход на зимнее время в 2024 году: последствия для украинцев

Когда переводят часы на зимнее время в 2024 году / Фото: Unsplash

Как пишет УНИАН, после отмены перевода часов мнения относительно целесообразности такого решения среди украинцев разделились. Не все остались довольны тем, что в Украине навсегда останется самое "зимнее" время. Дело в том, что в таком случае в восточных областях нашей страны (а именно Луганская, Донецкая и часть Запорожской области) летом солнце будет вставать уже в 3 часа ночи, а вот садиться за горизонт в 9 часов вечера. В западных же областях, напротив, очень рано будет темнеть зимой.

Для экономики, говорят некоторые специалисты, зимнее время тоже не очень выгодно. Ведь предприятия будут начинать и заканчивать работу позже, а это означает, что работникам придется возвращаться домой уже в темноте. Все это, уверены эксперты, приведет к снижению общей производительности.

Напомним, что после перехода на зимнее время 2024 года Украина останется в часовом поясе GMT+2.

Как влияет перевод часов на организм: способы подготовиться

А вот медики довольны отменой, ведь перевод часов негативно влияет на организм человека. Однако следует тщательно подготовиться к последнему переходу на зимнее время.

В частности, говорят врачи, после перевода стрелок часов растет количество депрессий, сердечных приступов, нарушений сна, самоубийств, повышения давления и т.д.

Не забудьте предварительно подготовиться к этому. Специалисты советуют за несколько дней до последнего воскресенья октября (27 октября 2024) начать ложиться раньше, чем привыкли. Также лучше в этот период отрешиться от алкоголя, курения. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, медитировать, пить травяное или зеленое время, а также меньше нервничать.

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