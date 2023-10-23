Это важно: почему нужно забирать чеки из магазина

Как правило, покупатели не забирают чеки в магазине, особенно если покупка была незначительной. Почему так поступать не стоит?

Конечно, чеки за большие покупки обычно сохраняются. Ведь вернуть товар в случае чего гораздо проще, если на руках есть подтверждение его покупки. А вот при покупке безделушек или продуктов многие не забирают чеки. Но стоит ли так поступать?

В первую очередь, если у вас на руках есть чек, вы можете без проблем проверить список купленных товаров. Это особенно помогает, если вы приобрели, например, многие продукты. Иногда можно встретить недобросовестных продавцов, которые вписывают что-то лишнее, а впоследствии забирают товар себе. Без проверки заметить разницу достаточно затруднительно.

Да и существуют "банальные ошибки", когда на кассе пробивают не тот товар или его количество. Исключать, что случится с вами, не стоит.

По теории, имея ваш чек, злоумышленники могут попытаться вынести такой же товар или сказать, что он был куплен в другом магазине. Хотя вам это ничем не угрожает, но не стоит оставлять ворам такую простую лазейку.

И наконец, если вы расплачиваетесь за продукты или другие товары банковской картой, на чеке будет информация о последних четырех цифрах номера карты и сумма, на которую вы купили. Хотя никто не может списать деньги с карты, зная мало данных, однако мошенники получат возможность использовать их во время телефонного разговора. Например, они могут позвонить по телефону, представиться представителями банка и попытаться выведать больше информации. Хотя для этого нужно еще узнать ваши контактные данные.

Хотя, оставляя чеки в магазине, вы мало чем рискуете, однако когда дело доходит до финансовой безопасности, никогда не повредит излишняя осторожность.

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