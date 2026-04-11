Это важно знать: что делать со скорлупой от пасхальных яиц

Пасхальные яйца — один из главных символов Пасхи и является обязательным атрибутом пасхальной корзины. Поскольку яйца освящают в церкви, возникает вопрос — а что же делать с скорлупой.

Традиция окрашивания яиц объединяет как христианские, так и дохристианские представления, когда яйцо было символом жизни и возрождения.

В то же время существует легенда о Марии Магдалине, принесшей в дар римскому императору Тиберию обычное яйцо. Император не поверил, когда женщина рассказала, что Христос Воскрес. Он заявил, что это невозможно. Мол, как и то, что яйцо в ее руках станет красным. В тот же миг яйцо покраснело.

Именно поэтому окрашивание яиц стало неотъемлемой частью пасхальных праздников. Издавна украинцы не просто окрашивали их, а создавали настоящие обереги — писанки с символами солнца, воды, плодородия и защиты.

Традиционно в Украине используют разные цвета, каждый из которых имеет свое значение. К примеру, красный символизирует жизнь и Христову жертву, желтый — изобилие, зеленый — обновление и весну, а синий — небо и покой.

В народной традиции нет «запретных» цветов для пасхальных яиц. Однако черный цвет иногда воспринимают осторожно, ведь он ассоциируется с трауром.

Что делать с скорлупой после Пасхи

Освященные пасхальные яйца и их скорлупа считаются частью святыни, поэтому к ним относятся с уважением. Важно не просто утилизировать, а сделать это с пониманием.

Куда девать яичную скорлупу от освященных яиц:

закопать в землю — считалось, что скорлупа «возвращается» природе и способствует плодородию земли;

сжечь — в некоторых регионах скорлупу сжигали, чтобы очистить ее от сакрального значения после праздника;

дать домашней птице — измельченную скорлупу иногда использовали как источник кальция для животных (но не освященную отдельно как обрядовый предмет).

