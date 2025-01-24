Это звонят мошенники: на номера с этими цифрами отвечать ни в коем случае нельзя

Мобильные телефоны стали важной частью нашей жизни. Сегодня телефония работает через Сеть, а потому идентифицировать звонящего часто довольно трудно. Однако существуют определенные признаки, которые помогут понять, можно ли отвечать или лучше не брать трубку.
Код страны
После знака "+" всегда первыми идут цифры с кодом страны (одна, две, три или четыре, хотя обычно их три). В Украине это +380, а в Германии, например +49.
Если вы видите, что вам звонят по телефону с кодом другой страны, то звонок будет тарифицироваться как международный. При отсутствии знакомых или родных за границей принимать такие вызовы следует осторожно.
Вызовы с киевского стационарного номера
Стационарным телефонам столицы Украины принадлежит код +380 (44), однако, как показывает практика, в последнее время именно с таких номеров чаще всего звонят спамеры. Если вы не проживаете в Киеве или области, вероятнее всего, такой вызов будет для вас нежелательным.
Коды мобильных операторов Украины
У украинских мобильных операторов есть свои коды:
- Киевстар — +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98, +380 77;
- Vodafone — +380 50, +380 66, +380 95, +380 99, +380 75;
- Lifecell — +380 63, +380 73, +380 93.
Обратите внимание, что часто неизвестные или необычные коды свидетельствуют именно о мошенничестве.
Короткий номер
Если вы видите на экране короткий номер, вам лучше действовать с осторожностью. Хотя часто такие номера используют банки, крупные организации или мобильные операторы, однако лучше избежать вызова, если вы не уверены в надежности компании.
Когда вызывают через мессенджер
Мошенники и рекламщики очень часто используют именно мессенджеры, такие как Viber или Telegram, как способы связи. Если вам звонят с неизвестного номера, трубку лучше не брать.
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