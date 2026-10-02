Этого лучше не делать в самолете: стюардесса назвала 9 вещей, которые раздражают экипаж и пассажиров

Некоторые привычки пассажиров могут раздражать их попутчиков и мешать работе экипажа / © Getty Images

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Бывшая бортпроводница, почти десять лет работавшая на международных дальнемагистральных маршрутах, рассказала, какие привычки пассажиров чаще всего создают проблемы во время полета. Речь идет не только о нарушении правил безопасности, но и об элементарном поведении, которое может сделать перелет неприятным для экипажа и людей вокруг.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на опыт бывшей бортпроводницы.

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1. Не забирайте бортовые вещи как сувениры

Подушки, одеяла, наушники и другие предметы в салоне самолета могут казаться пустяками, но они не предназначены для того, чтобы пассажиры забирали их домой.

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По словам бывшей бортпроводницы, во время посадки она не раз замечала, как люди пытались прихватить с собой подушки или мягкие одеяла из бизнес-класса. Некоторые пассажиры также забирали карточки с инструкциями по безопасности и даже пытались вытащить спасательные жилеты из-под кресел.

Экипаж вынужден проверять наличие такого оборудования. Если спасательного жилета не хватает, его нужно заменить, а исчезновение одеял создает проблемы для подготовки самолета к следующему рейсу.

2. Не пересаживайте себя в бизнес-класс

Еще одна привычка, которую бывшая бортпроводница назвала проблемной — самовольное переселение на свободное место в бизнес-классе.

Особенно часто, по ее словам, это случалось на ночных рейсах, когда в салоне выключали свет. Пассажиры видели пустое кресло и решали, что они могут незаметно им воспользоваться.

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Но экипаж знает расположение салона и количество пассажиров в каждом классе. Поэтому такая попытка обычно завершается просьбой собрать вещи и вернуться на свое место.

3. Не ходите в туалет босиком

К туалету идите обязательно в обуви / © Фото из открытых источников

Снимать обувь во время длительного полета может быть удобно, но бывшая бортпроводница советует не ходить босиком или только в носках по проходу в туалет.

Пол салона накапливает пыль и грязь, попадающие на борт из терминала. Пол в туалете самолета может быть загрязнен жидкостями, которые вовсе не обязательно являются водой.

Поэтому для похода в туалет лучше хотя бы обуть легкие тапочки или другую сменную обувь.

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4. Не пытайтесь устроить романтическое приключение в туалете

Идея так называемого «клуба высоты» может казаться кому-то романтичной, но для экипажа самолета такая ситуация вовсе не развлечение.

Туалеты на борту очень маленькие и не изолированные от посторонних звуков. Бортпроводники также легко замечают, когда два человека одновременно заходят внутрь.

Кроме того, дверь туалета можно открыть извне в экстренной ситуации. Так что попытка уединиться может завершиться довольно неудобным разговором с экипажем.

5. Осторожнее с едой, которую берете из дома

Для путешествия выбирайте пищу с нейтральным запахом / © Фото из открытых источников

Домашняя пища может казаться лучшей альтернативой бортовому питанию, но сильный запах в замкнутом пространстве салона быстро распространяется на несколько рядов.

По словам бывшей бортпроводницы, во время международных рейсов она видела всевозможные домашние блюда, которые пассажиры приносили с собой. Однако если запах уже распространился по салону, экипаж практически ничего не может с этим поделать.

Для полета она советует выбирать продукты с нейтральным запахом — например, орехи или простые бутерброды.

6. Не превращайте кухню экипажа в комнату отдыха

Галера — небольшое рабочее пространство самолета, где экипаж готовит еду, выполняет необходимые процедуры и имеет возможность ненадолго отдохнуть.

Пассажиры иногда приходят туда просто постоять, поговорить или оставить мусор. Из-за ограниченного пространства это может мешать работе бортпроводников.

Поэтому лучше не превращать галеру в место для отдыха или склад собственного мусора.

7. Не включайте звук на телефоне без наушников

Используйте наушники во время перелета / © Фото из открытых источников

Гул двигателей делает салон самолета достаточно шумным, поэтому пассажиры могут не замечать, насколько громко звучит их телефон. Но для сидящих рядом это быстро становится проблемой.

Речь идет о разговорах через громкоговоритель, видео, музыку и мобильные игры без наушников. В результате весь ряд или даже несколько соседних пассажиров вынуждены слушать чужой контент.

«Я не могу посчитать, сколько раз мне приходилось просить взрослых людей перейти на наушники», — рассказала бывшая бортпроводница.

8. Не вините родителей, если ребенок плачет

Детский плач во время полета может раздражать других пассажиров, но родители далеко не всегда могут его контролировать.

Во время набора высоты и снинижения самолета давление в салоне меняется, и малыши могут испытывать дискомфорт в ушах. Поэтому ребенок может начать плакать даже тогда, когда до полета был абсолютно спокойным.

Бывшая бортпроводница отметила, что особенно сложно приходится родителям, путешествующим в одиночку с маленькими детьми. Поэтому вместо претензий к ним она рекомендует пассажирам отнестись к ситуации с пониманием.

9. Не игнорируйте демонстрацию безопасности

Инструктаж по безопасности в самолете является важной частью путешествия / © Фото из открытых источников

Даже если человек летает часто и видел инструктаж десятки раз, это не значит, что его можно пропускать.

Различные модели самолетов имеют разное расположение аварийных выходов, а пассажир может оказаться на борту отличающегося от привычного самолета. Поэтому перед взлетом следует хотя бы обратить внимание на ближайший выход и правила использования спасательного оборудования.

Несколько минут внимания к инструктажу могут иметь значение в чрезвычайной ситуации.

Что еще советуют пассажирам бортпроводники

Пассажирские привычки уже не раз становились темой откровенных рассказов членов экипажа. Бортпроводники назвали действия, которые могут замедлять посадку и даже задерживать вылет: среди них самовольная смена места, хаос с ручной кладью и посещение туалета в неудачный момент.

Отдельно экипаж обращает внимание на гигиену. Бортпроводники назвали самое грязное место в салоне — карман на спинке кресла, куда пассажиры часто складывают мусор и личные вещи.

Есть и вопросы громкого контента. Некоторые авиакомпании ужесточают правила использования наушников, ведь звук из телефонов и других гаджетов может мешать другим пассажирам. В частности, United Airlines предусмотрела санкции для тех, кто отказывается использовать наушники при просмотре видео или прослушивании аудио.

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