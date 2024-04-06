Этого нельзя делать с клубникой весной: большинство допускает ошибку и остается без ягод

Весной с клубникой лучше не проводить три процедуры. Специалисты утверждают, что они не только лишние, но могут навредить.

Эксперты советуют не мульчировать клубнику до начала мая, особенно если вы собираетесь использовать органику, в частности солому. Поэтому может значительно замедлиться процесс прогревания почвы, чем ухудшится питание растения и уменьшится урожайность. Помните, что мульча всегда мешает прогреванию земли.

Конечно, говорят садоводы, здесь все зависит от региона. К примеру, в южных областях мульчировать можно и раньше. Особенно, если почва уже хорошо прогрелась.

Также специалисты утверждают, что не стоит вносить весной органику, в частности торф, перегной. Делать это можно только тогда, когда почва полностью прогрелась до 15-20 градусов. Считается, что такие удобрения затрудняют разложение органических веществ, а потому питание растений ухудшается.

Наконец, в полный прогрев почвы нельзя вносить и любые минеральные удобрения. В этот период они еще могут быть плохо усвоены растением, что станет причиной проблем в будущем. Подкормку грядок лучше перенести на начало мая, когда вы уже будете уверены, что почва хорошо прогрелась.

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