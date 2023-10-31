Этот цветок обожает посев в ноябре: семена можно разбрасывать даже в снег, им ничего не будет

Эти морозостойкие и красивые цветы – флоксы. Такое многолетнее растение радует своим цветом ранней весной и в начале осени. А сажать его можно даже в ноябре – это для него лучшее время. Рассказываем, как правильно посадить флоксы, чтобы любоваться красотой в своем саду в любое время года.

Раньше мы писали: какой цветок нужно посадить в ноябре, чтобы даже самая бедная почва стала черноземом.

Как правильно сажать флоксы и ухаживать за ними

Выбор сорта. Существует множество видов и сортов цветка – от миниатюрных до высокорослых. Лучше выбирать сорт, который подходит к климату в регионе вашего проживания.

Существует множество видов и сортов цветка – от миниатюрных до высокорослых. Лучше выбирать сорт, который подходит к климату в регионе вашего проживания. Подготовка почвы. Флоксы хорошо растут и цветут на плодородной почве, богатой органическими веществами, и при достаточном освещении. Нужно подготовить участок для цветов, добавив компост или перегной, чтобы обеспечить хороший дренаж и достаточный уровень влажности.

Флоксы хорошо растут и цветут на плодородной почве, богатой органическими веществами, и при достаточном освещении. Нужно подготовить участок для цветов, добавив компост или перегной, чтобы обеспечить хороший дренаж и достаточный уровень влажности. Посадка. Лучшее время для посадки флоксов – холодное время года: ноябрь и конец марта. Расстояние между растениями должно быть 30–60 сантиметров, это зависит от размера цветка. Семена должны быть хорошо высушены, иметь насыщенный зеленый цвет и не очень мелкие. Если вы садите цветок с помощью размножения куста, следует высаживать его на глубину, чтобы корни были покрыты слоем почвы.

Лучшее время для посадки флоксов – холодное время года: ноябрь и конец марта. Расстояние между растениями должно быть 30–60 сантиметров, это зависит от размера цветка. Семена должны быть хорошо высушены, иметь насыщенный зеленый цвет и не очень мелкие. Если вы садите цветок с помощью размножения куста, следует высаживать его на глубину, чтобы корни были покрыты слоем почвы. Уход за флоксами. Это растение нуждается в умеренном поливе, особенно в период засухи. Необходимо поддерживать постоянный уровень влажности почвы. Следует подпитывать флоксы органическими удобрениями осенью и весной, тогда они будут хорошо расти и цвести. Не забывайте мульчировать почву вокруг флоксов для борьбы с сорняками и защиты от холода.

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