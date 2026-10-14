Этот Эль-Ниньо принесет новые беды — готово ли к ним человечество

Эль-Ниньо

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Мощное явление Эль-Ниньо может вызвать экстремальные погодные условия в разных регионах мира в течение следующего года. Несмотря на прогнозы ученых, не все правительства выделяют достаточно ресурсов, чтобы подготовиться к возможным катастрофам.

Об этом говорится в материале newscientist.

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Эль-Ниньо вызывает погодные крайности в разных частях планеты: от наводнений до засух, циклонов и лесных пожаров. В то же время, часто забывают, что большинство таких экстремальных явлений можно с высокой вероятностью предусмотреть заранее.

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Например, все восемь мощных проявлений Эль-Ниньо за последние 70 лет вызывали засухи в Индонезии. Все основные климатические модели прогнозируют, что нынешнее рекордное Эль-Ниньо принесет стране сухую осень и зиму. Потому ухудшение засухи и распространение лесных пожаров в Индонезии не стали неожиданностью. Подобные предполагаемые последствия в течение следующего года будут отмечены и в других регионах мира.

Из-за такой предсказуемости некоторые эксперты утверждают, что природных катастроф как таковых не существует. По их мнению, при должной подготовке состоятельные общества могли бы противостоять почти любым экстремальным явлениям погоды.

Некоторые правительства, в частности Перу, уже начали готовиться к возможным последствиям и объявили чрезвычайное положение. Однако многие другие страны до сих пор не приняли необходимые меры.

Китай, Индия и некоторые европейские государства обладают значительными запасами зерна, которые помогут смягчить последствия продовольственных кризисов. США, Великобритания, Канада и Австралия не имеют таких запасов.

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«При должной подготовке состоятельные общества могли бы противостоять почти любым экстремальным явлениям погоды», — отмечают эксперты, слова которых приводит издание.

В то же время, наиболее уязвимые страны, в частности Эфиопия, Судан и Южный Судан, имеют планы предотвращения масштабного голода и гибели людей. Однако другие члены Организации Объединенных Наций предоставили только треть необходимого финансирования для реализации этих мер.

Как страны могут уменьшить последствия Эль-Ниньо

Кроме финансовой помощи наиболее уязвимым государствам важно инвестировать в инфраструктуру, которой люди пользуются ежедневно. Такие вложения могут окупиться, помогая снизить последствия экстремальных погодных явлений.

Канализационные системы в Великобритании переполняются, а энергетические сети США и Европы выходят из строя даже при обычных погодных условиях. Поэтому неудивительно, что они могут оказаться неготовыми к экстремальным явлениям, вызванным Эль-Ниньо или глобальным потеплением.

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Обсуждают и предложения по геоинженерным мерам, которые могли бы ослабить наихудшие последствия Эль-Ниньо. Однако такие подходы остаются предметом дискуссии.

Эль-Ниньо является естественной частью сложной климатической системы Земли, но люди могут повлиять на то, насколько разрушительными будут его последствия.

Для этого в частности необходимо сокращать выбросы углерода, чтобы сдерживать глобальное потепление. Это помогло бы уменьшить еще один фактор, усугубляющий экстремальные погодные явления.

Последствия постоянного роста выбросов можно предположить. Поэтому, как отмечают авторы материала, человечество не может утверждать, что его не предупреждали об опасности.

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