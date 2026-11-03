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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Этот гарнир в десять раз полезнее риса и картофеля: защищает от диабета и деменции

Эта крупа — простой способ разнообразить ежедневное меню и добавить к нему больше клетчатки. Ее главные преимущества — питательность, доступность и польза для пищеварения, обмена веществ и здоровья сердца.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Чем перловая крупа полезна для здоровья

Чем перловая крупа полезна для здоровья / © pixabay.com

Перловая крупа — доступный продукт, который незаслуженно редко появляется на столах. Ее изготовляют из ячменя, а главное преимущество этого злака — сочетание пищевых волокон, растительного белка, витаминов группы B и важных минералов. По данным американской клиники Cleveland Clinic, ячмень содержит бета-глюканы — особый тип растворимой клетчатки, помогающий поддерживать нормальный уровень холестерина и сахара в крови.

Чем перловая крупа полезна для здоровья

  1. Помогает контролировать уровень сахара в крови. Пищевые волокна замедляют пищеварение и усвоение углеводов, благодаря чему глюкоза поступает в кровь постепенно. Регулярное потребление цельных злаков связывают с более низким риском развития диабета 2-го типа. Именно поэтому перловая крупа может стать полезной альтернативой гарнирам из рафинированных зерновых продуктов.

  2. Поддерживает здоровье сердца. Содержащиеся в ячмене бета-глюканы помогают снижать уровень холестерина. Это важно для поддержания нормального состояния сосудов и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Такое свойство делает перловку ценным компонентом сбалансированного рациона.

  3. Улучшает работу пищеварительной системы. Клетчатка способствует регулярному стулу кишечника и поддерживает полезную кишечную микрофлору. Кроме того, блюда из перловой крупы помогают дольше сохранять ощущение сытости, что облегчает контроль аппетита.

  4. Обеспечивает организм важными питательными веществами. В перловке есть магний, фосфор, железо и витамины группы B. Они участвуют в энергетическом обмене, работе нервной системы и поддержании нормального функционирования организма.

Полезна ли перловка для мозга

Здоровье мозга зависит от многих факторов, включая питание, физическую активность и состояние сердечно-сосудистой системы. Рацион с достаточным количеством цельных злаков помогает поддерживать обмен веществ и здоровье сосудов, что важно и для нормальной работы мозга.

Деменция имеет разные причины, а отдельный продукт не гарантирует защиты от нее. В то же время, перловая крупа может быть частью полноценного питания, которое поддерживает здоровье на протяжении жизни.

Как правильно готовить перловую крупу

Перловку можно подавать как самостоятельный гарнир к рыбе, курятине или тушеным овощам. Она также подходит для овощных рагу, супов и тёплых салатов.

Чтобы крупа сварилась быстрее, можно предварительно замочить в воде на несколько часов, а затем промыть и варить до мягкости. Для более выразительного вкуса готовую перловку сочетают с луком, грибами, зеленью или запеченными овощами.

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