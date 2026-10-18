Этот горьковатый овощ может улучшить сон, память и настроение: ученые обнаружили неожиданную пользу

Блюдо из спаржи / © www.freepik.com/free-photo

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Спаржа, известная своим землистым и слегка горьковатым вкусом, может обладать неожиданными преимуществами для здоровья мозга и качества сна. Новый обзор научных исследований показывает, что добавки на основе этого овоща могут помогать лучше спать, снижать тревожность и улучшать концентрацию внимания.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на обзор 16 исследований с участием 503 человек, опубликованный издательством Cambridge University Press.

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Учёные проанализировали исследования, в которых изучалось влияние добавок из спаржи на сон, эмоциональное состояние и когнитивные функции. В десяти работах оценивались показатели сна. Результаты указывали на связь между приемом добавок и лучшим качеством ночного отдыха, его продолжительностью и ощущением бодрости после пробуждения.

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Наиболее заметные положительные изменения наблюдались у людей, которые уже имели проблемы со сном или страдали от бессонницы. Среди участников исследований были студенты, водители такси и работники с сменным графиком — категории, для которых нарушения режима сна могут быть особенно актуальными.

В одном из небольших экспериментов с участием 18 мужчин исследователи изучали влияние экстракта спаржи в течение недели. Участники, принимавшие экстракт, реже сообщали о сновидениях и кошмарах и чаще просыпались ближе к запланированному времени.

Другое исследование показало, что сочетание экстракта спаржи с ГАМК — веществом, участвующим в регуляции нервной системы и способствующим торможению нервной активности, — могло увеличивать продолжительность глубокого сна. В то же время сама ГАМК без экстракта такого эффекта не продемонстрировала.

Какая связь спаржи с памятью и настроением

Помимо возможного влияния на сон, исследователи обратили внимание на потенциальную пользу спаржи для работы мозга и эмоционального состояния.

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В исследовании 2021 года на мышах экстракты из стеблей спаржи способствовали уменьшению накопления бета-амилоида и тау-белков — соединений, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Однако результаты экспериментов на животных не доказывают, что употребление спаржи обеспечивает такой же эффект у людей.

Еще одно пилотное исследование, проведенное в 2023 году с участием 27 человек с легкой или умеренной деменцией, выявило снижение раздражительности и проявлений депрессии у тех, кто принимал экстракт спаржи.

В то же время эти результаты являются предварительными и требуют подтверждения в более масштабных исследованиях. Имеющиеся данные пока не дают оснований утверждать, что спаржа сама по себе улучшает память или может предотвратить деменцию.

Почему спаржу стоит включать в рацион

Спаржа содержит фолаты, витамины C и E, полифенолы и пищевые волокна. Эти питательные вещества участвуют в поддержании нормальной работы организма, защите клеток от окислительного стресса и функционировании нервной системы. Клетчатка также способствует более длительному ощущению сытости.

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Несмотря на многообещающие результаты, авторы обзора отмечают ограничения доказательной базы. Исследования были относительно небольшими, а часть обзора финансировалась компанией Amino Up, которая производит пищевые добавки на основе спаржи. Это следует учитывать при оценке выводов.

Специалисты также советуют отдавать предпочтение полноценным продуктам питания, а не полагаться исключительно на добавки. Обычная спаржа может быть полезной частью сбалансированного рациона, однако её влияние на сон, память и настроение ещё требует более тщательного изучения.

Напомним, что яичница может быть гораздо вкуснее, чем обычные жареные яйца с солью и перцем. Чтобы сделать её ароматной и аппетитной без сала и бекона, попробуйте добавить грибы, сладкий перец, помидоры или твёрдый сыр.

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