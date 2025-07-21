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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
307
Время на прочтение
2 мин

Этот ингредиент меняет все: добавьте его в тесто — и ваша выпечка будет нежной и пышной

Какой продукт работает как естественный разрыхлитель теста: кулинарный секрет, о котором мало кто знает.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что добавить в тесто, чтобы выпечка была пышной

Что добавить в тесто, чтобы выпечка была пышной / © www.freepik.com/free-photo

Каждая хозяйка мечтает об идеальной выпечке — мягкой, ароматной и воздушной. Иногда соблюдение рецепта не дает желаемого результата, тесто получается тяжелым, а булочки — сухими. Но есть один простой ингредиент, который может улучшить текстуру и вкус домашней выпечки. Это кефир.

Почему кефир делает выпечку пышной: об этом мало кто знает

Кефир — это не просто полезный кисломолочный продукт, а еще и натуральный разрыхлитель теста. Благодаря содержанию молочных бактерий и кислот он вступает в реакцию с содой или разрыхлителем, создавая пузырьки воздуха. В результате тесто поднимается, становится мягким, нежным и пористым. Выпечка на кефире сохраняет свежесть дольше и имеет приятную структуру без излишней плотности.

Какую выпечку можно готовить на кефире

Этот ингредиент отлично подходит для:

  • булочек;

  • блинов;

  • кексов;

  • пирогов;

  • мафинов;

  • хлеба без дрожжей.

Особенно хорошо кефир работает в рецептах, где важна легкость и нежность теста.

Как правильно добавлять кефир в тесто

  • Используйте продукт комнатной температуры, потому что холодный кефир может притормозить реакцию с содой.

  • Добавляйте соду или разрыхлитель в сухие ингредиенты, а затем смешивайте с кефиром.

  • Не переусердствуйте с перемешиванием теста, чрезмерное вымешивание может сделать выпечку жесткой.

  • Если хотите добиться более влажного эффекта, добавьте немного растительного или растопленного сливочного масла.

  • Главный секрет: просто замените часть жидкости в рецепте выпечки на кефир — и результат вас приятно удивит.

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Дата публикации
Количество просмотров
307
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