Этот ингредиент сделает ваш суп самым вкусным блюдом на столе: секреты профессиональных поваров

Что добавить в суп, чтобы сделать его вкуснее / © www.freepik.com/free-photo

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Секретный ингредиент — это пармезан, который придает даже самому обыкновенному супу глубокого и изысканного вкуса. Этот знаменитый итальянский твердый сыр производится уже более девяти веков. Именно он способен усиливать вкус приготовленных блюд благодаря своему сливочному вкусу и ореховому аромату. Для добавления в суп подойдет выдержанный пармезан (от 2 лет), потому что такой продукт содержит больше всего ароматных веществ. 20 граммов будет достаточно, чтобы превратить обычный суп в произведение кулинарного искусства.

Почему пармезан делает суп особенным и вкусным: три самых главных причины

Пармезан придает блюдам глубокий и сливочный вкус благодаря содержанию умами — особому веществу, которое раскрывает ароматы и вкусы других продуктов. Когда сыр растворяется в горячем бульоне, он высвобождает свой богатый букет ароматов и сливочно-ореховый вкус. Суп может быть любым — овощным, мясным или грибным, это не имеет значения, пармезан все равно сделает его вкуснее в разы. Сыр действует как естественный усилитель вкусов и ароматов всех ингредиентов супа, объединяя его в гармоничную композицию. Даже обычный суп из картофеля и макарон можно превратить с помощью пармезана в изысканное блюдо.

Как правильно добавлять пармезан в суп: пошаговая инструкция

Необходимо натереть немного пармезана на мелкой терке.

За 2-3 минуты до готовности блюда нужно добавить сыр, постоянно помешивая, чтобы продукт полностью растворить в бульоне.

Дайте супу постоять 2-3 минуты перед тем, как подавать на стол. Это поможет сыру раскрыть свой вкус полностью.

Чтобы суп был более насыщенным, нужно за пол часа до готовности положить в кастрюлю корку пармезана. Корка постепенно отдаст свой аромат бульону и создаст непревзойденный букет вкусовых оттенков.