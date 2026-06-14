Этот клубничный десерт без выпечки стал хитом лета: готовится просто и быстро

Клубника / © Pexels

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Если хочется чего-то особенного к чаю, но без духовки и лишних хлопот — этот клубничный десерт станет настоящей находкой. Хрустящая масляная крошка, бархатный крем и сочные ягоды создают идеальное сочетание вкусов.

ТСН.ua подготовил рецепт десерта без выпечки от фудблогерки Светланы Левицкой.



Ингредиенты для крошки:

250 г муки

120 г сливочное масло

60 г сахара

щепотка соли

Ингредиенты для крема:

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300 мл молока

200 мл сливок

25 г крахмала

10 г ванилина

2 яйца

100-120 г сахара

80 г белого шоколада

25 г сливочного масла

Ингредиенты для клубничной начинки

400 г клубники

2 ст. л. сахара

1 ст. л. кукурузного крахмала

сок половинки лимона

Приготовление

Готовим крошку. Все смешиваем и обжариваем на сухой разогретой сковороде до золотистого цвета. Оставляем, чтобы охлаждалось. В холодной кастрюле смешиваем молоко, сливки, яйца, крахмал и сахар. Ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, варим до загустения. Когда крем уже загустел, варим его еще 2–3 мин. Снимаем с плиты, добавляем ваниль, белоснежный шоколад и масло. Перемешиваем до однородности. Крем не охлаждаем. Важно, чтобы он оставался в кеимнатной температуре. Готовим начинку. Разрезаем клубнику на четыре части. Кладем к сотейнику и добавляем крахмал, сахар и сок лимона. Хорошо перемешиваем. Ставим на огонь и подогреваем до загущения сока. Формируем десерт слоями. В форму выкладываем:

крошку

крем

клубнику

крошку

крем

клубнику

крошку

Напомним, мы делились рецептом нежного сливочного десерта с клубникой. - панакоты.

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