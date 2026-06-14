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Этот клубничный десерт без выпечки стал хитом лета: готовится просто и быстро
Нежный, сливочный и с большим количеством клубники — этот десерт без выпечки покоряет с первой ложки.
Если хочется чего-то особенного к чаю, но без духовки и лишних хлопот — этот клубничный десерт станет настоящей находкой. Хрустящая масляная крошка, бархатный крем и сочные ягоды создают идеальное сочетание вкусов.
ТСН.ua подготовил рецепт десерта без выпечки от фудблогерки Светланы Левицкой.
Ингредиенты для крошки:
250 г муки
120 г сливочное масло
60 г сахара
щепотка соли
Ингредиенты для крема:
300 мл молока
200 мл сливок
25 г крахмала
10 г ванилина
2 яйца
100-120 г сахара
80 г белого шоколада
25 г сливочного масла
Ингредиенты для клубничной начинки
400 г клубники
2 ст. л. сахара
1 ст. л. кукурузного крахмала
сок половинки лимона
Приготовление
Готовим крошку. Все смешиваем и обжариваем на сухой разогретой сковороде до золотистого цвета. Оставляем, чтобы охлаждалось.
В холодной кастрюле смешиваем молоко, сливки, яйца, крахмал и сахар. Ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, варим до загустения. Когда крем уже загустел, варим его еще 2–3 мин.
Снимаем с плиты, добавляем ваниль, белоснежный шоколад и масло. Перемешиваем до однородности. Крем не охлаждаем. Важно, чтобы он оставался в кеимнатной температуре.
Готовим начинку. Разрезаем клубнику на четыре части. Кладем к сотейнику и добавляем крахмал, сахар и сок лимона. Хорошо перемешиваем. Ставим на огонь и подогреваем до загущения сока.
Формируем десерт слоями. В форму выкладываем:
крошку
крем
клубнику
крошку
крем
клубнику
крошку
Напомним, мы делились рецептом нежного сливочного десерта с клубникой. - панакоты.