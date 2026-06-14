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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Этот клубничный десерт без выпечки стал хитом лета: готовится просто и быстро

Нежный, сливочный и с большим количеством клубники — этот десерт без выпечки покоряет с первой ложки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Клубника.

Клубника / © Pexels

Если хочется чего-то особенного к чаю, но без духовки и лишних хлопот — этот клубничный десерт станет настоящей находкой. Хрустящая масляная крошка, бархатный крем и сочные ягоды создают идеальное сочетание вкусов.

ТСН.ua подготовил рецепт десерта без выпечки от фудблогерки Светланы Левицкой.

Ингредиенты для крошки:

  • 250 г муки

  • 120 г сливочное масло

  • 60 г сахара

  • щепотка соли

Ингредиенты для крема:

  • 300 мл молока

  • 200 мл сливок

  • 25 г крахмала

  • 10 г ванилина

  • 2 яйца

  • 100-120 г сахара

  • 80 г белого шоколада

  • 25 г сливочного масла

Ингредиенты для клубничной начинки

  • 400 г клубники

  • 2 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

  • сок половинки лимона

Приготовление

  1. Готовим крошку. Все смешиваем и обжариваем на сухой разогретой сковороде до золотистого цвета. Оставляем, чтобы охлаждалось.

  2. В холодной кастрюле смешиваем молоко, сливки, яйца, крахмал и сахар. Ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, варим до загустения. Когда крем уже загустел, варим его еще 2–3 мин.

  3. Снимаем с плиты, добавляем ваниль, белоснежный шоколад и масло. Перемешиваем до однородности. Крем не охлаждаем. Важно, чтобы он оставался в кеимнатной температуре.

  4. Готовим начинку. Разрезаем клубнику на четыре части. Кладем к сотейнику и добавляем крахмал, сахар и сок лимона. Хорошо перемешиваем. Ставим на огонь и подогреваем до загущения сока.

  5. Формируем десерт слоями. В форму выкладываем:

  • крошку

  • крем

  • клубнику

  • крошку

  • крем

  • клубнику

  • крошку

Напомним, мы делились рецептом нежного сливочного десерта с клубникой. - панакоты.

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Дата публикации
Количество просмотров
3
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