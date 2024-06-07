Этот кофе божественен на вкус и имеет густой аромат: ценители сметают его с полок магазинов

Рассказываем, какой кофе имеет более приятный и насыщенный вкус, кучу оттенков и бархатный аромат.

В чем отличия арабики и робусты: какой кофе самый вкусный

На самом деле все дело в личных предпочтениях. Если говорить об арабике, то она имеет среднюю крепость, насыщенный аромат и богатую палитру оттенков. Зерна арабики равномерно обжариваются, поэтому напиток имеет более бархатный вкус. А еще арабика содержит много липидов и сахаров, поэтому ее вкус более интенсивный. К примеру, в арабике из Эфиопии можно почувствовать всю палитру вкусов того региона, где она была выращена. Здесь будут и солод ягод, и кислинка цитрусовых, аромат цветов и терпкость орехов. Арабику сложнее выращивать, ей нужен определенный температурный режим и благоприятные условия, поэтому она значительно дороже.

Робуста не имеет столь богатой палитры оттенков, ее вкус отличается кислинкой. Это потому, что в этом виде кофе больше кофеина и меньше сахаров и липидов. Робуста – очень хороша как энергетик за счет содержания большого количества кофеина, но более горькая на вкус. В этом кофе нет таких оттенков, которые присущи арабике, он терпкий и плоский, поэтому вдвое дешевле. К тому же, на ее цену влияет неприхотливость в выращивании, хотя для робусты более важен уход в период сбора кофейных зерен.

Эксперты не рекомендуют пить растворимый кофе, поскольку его практически все производители изготавливают из самых дешевых видов робусты. Поэтому она имеет низкое качество, хотя может быть достаточно крепкой. Бывают случаи, когда сублимированный кофе делают из дорогих сортов кофейного зерна, но тогда он растет в цене.

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