Этот куст цветет более 120 дней: обязательно посадите его весной в своем саду

Какой куст долго цветет

Если вы мечтаете о саде, который будет радовать глаз яркими красками от начала лета и до первых осенних заморозков, существует растение, превосходящее ожидания даже опытных садоводов. Это один из самых выносливых кустов, который будет украшать участок своим пышным цветом более четырех месяцев. Речь идет о буддлее Давида, которую в народе часто называют «магнитом для бабочек».

Буддлея — декоративный куст, который начинает цвести в июне и держит соцветия примерно до октября. Продолжительность цветения может достигать даже 140 дней при хороших погодных условиях.

Главные преимущества будлея Давида:

Чрезвычайно длительное цветение. Один из рекордсменов среди декоративных кустов.

Неприхотливость. Необходимо только солнце и регулярный полив в жару.

Быстрый рост. За сезон может вырасти до 2 метров.

Ароматность. Ее сладкий запах привлекает множество бабочек и пчел.

Разнообразие цветов. Фиолетовый, сиреневый, белый, розовый, бордовый — цветовая гамма просто поражает.

Почему стоит сажать буддлею именно весной

Весна — идеальное время для того, чтобы куст хорошо укоренился до лета. В этот период он быстро восстанавливается, наращивает зелёную массу и уже в первый сезон может порадовать цветами.

Преимущества весенней посадки:

корневая система успевает укрепиться к зиме;

растение быстрее адаптируется;

цветение будет обильнее и продолжительнее.

Как правильно сажать буддлею