ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
178
Время на прочтение
2 мин

Этот куст цветет более 120 дней: обязательно посадите его весной в своем саду

Растение легко выращивать, оно неприхотливо в уходе и радует пышными яркими цветами с лета до глубокой осени.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой куст долго цветет

Какой куст долго цветет / © Credits

Если вы мечтаете о саде, который будет радовать глаз яркими красками от начала лета и до первых осенних заморозков, существует растение, превосходящее ожидания даже опытных садоводов. Это один из самых выносливых кустов, который будет украшать участок своим пышным цветом более четырех месяцев. Речь идет о буддлее Давида, которую в народе часто называют «магнитом для бабочек».

Буддлея — декоративный куст, который начинает цвести в июне и держит соцветия примерно до октября. Продолжительность цветения может достигать даже 140 дней при хороших погодных условиях.

Главные преимущества будлея Давида:

  • Чрезвычайно длительное цветение. Один из рекордсменов среди декоративных кустов.

  • Неприхотливость. Необходимо только солнце и регулярный полив в жару.

  • Быстрый рост. За сезон может вырасти до 2 метров.

  • Ароматность. Ее сладкий запах привлекает множество бабочек и пчел.

  • Разнообразие цветов. Фиолетовый, сиреневый, белый, розовый, бордовый — цветовая гамма просто поражает.

Почему стоит сажать буддлею именно весной

Весна — идеальное время для того, чтобы куст хорошо укоренился до лета. В этот период он быстро восстанавливается, наращивает зелёную массу и уже в первый сезон может порадовать цветами.

Преимущества весенней посадки:

  • корневая система успевает укрепиться к зиме;

  • растение быстрее адаптируется;

  • цветение будет обильнее и продолжительнее.

Как правильно сажать буддлею

  1. Выберите солнечное место — тень уменьшает количество цветов.

  2. Обеспечьте легкую, хорошо дренированную почву.

  3. Во время посадки добавьте немного компоста.

  4. Поливайте в первый месяц регулярно.

  5. Весной делайте обрезку, она будет стимулировать активное цветение.

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie