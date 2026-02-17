- Дата публикации
Этот куст цветет более 120 дней: обязательно посадите его весной в своем саду
Растение легко выращивать, оно неприхотливо в уходе и радует пышными яркими цветами с лета до глубокой осени.
Если вы мечтаете о саде, который будет радовать глаз яркими красками от начала лета и до первых осенних заморозков, существует растение, превосходящее ожидания даже опытных садоводов. Это один из самых выносливых кустов, который будет украшать участок своим пышным цветом более четырех месяцев. Речь идет о буддлее Давида, которую в народе часто называют «магнитом для бабочек».
Буддлея — декоративный куст, который начинает цвести в июне и держит соцветия примерно до октября. Продолжительность цветения может достигать даже 140 дней при хороших погодных условиях.
Главные преимущества будлея Давида:
Чрезвычайно длительное цветение. Один из рекордсменов среди декоративных кустов.
Неприхотливость. Необходимо только солнце и регулярный полив в жару.
Быстрый рост. За сезон может вырасти до 2 метров.
Ароматность. Ее сладкий запах привлекает множество бабочек и пчел.
Разнообразие цветов. Фиолетовый, сиреневый, белый, розовый, бордовый — цветовая гамма просто поражает.
Почему стоит сажать буддлею именно весной
Весна — идеальное время для того, чтобы куст хорошо укоренился до лета. В этот период он быстро восстанавливается, наращивает зелёную массу и уже в первый сезон может порадовать цветами.
Преимущества весенней посадки:
корневая система успевает укрепиться к зиме;
растение быстрее адаптируется;
цветение будет обильнее и продолжительнее.
Как правильно сажать буддлею
Выберите солнечное место — тень уменьшает количество цветов.
Обеспечьте легкую, хорошо дренированную почву.
Во время посадки добавьте немного компоста.
Поливайте в первый месяц регулярно.
Весной делайте обрезку, она будет стимулировать активное цветение.