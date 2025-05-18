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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Этот куст цветет более 120 дней, поэтому его непременно надо посадить в своем саду

Если вы мечтаете о цветущем саде, который бы радовал глаз от лета до глубокой осени, тогда вам непременно нужно посадить это растение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой куст цветет более 120 дней

Какой куст цветет более 120 дней / © www.freepik.com/free-photo

Профессиональные флористы рекомендуют обязательно иметь на своем участке лагерстремию, ее еще называют индийской сиренью. Этот куст превратит ваш приусадебный участок в феерию цветов. Пышные соцветия появляются в конце июня и любуют своей красотой до глубокой осени. К тому же, это растение неприхотливо, как пишет ресурс ukrayinynovyny.pl, поэтому не требует никаких специальных условий для роста и цветения.

Лагерстремия индийская — экзотическое украшение вашего сада

Лагерстремия индийская известна также как креповый мирт, это большой куст, завораживающий своими пышными соцветиями и продолжительным цветением. Куст начинает покрываться прекрасными цветами в конце июня и цветет до конца октября. Пышные соцветия состоят из множества нежных цветочков, имеющих гофрированные лепестки. Цветовая палитра растения может быть разнообразной — от белого и нежно-розового до насыщенного красного, сиреневого и даже лавандового.

Креповый мирт может вырастать до трех метров высотой. На сегодняшний день выведена куча сортов, которые отличаются формой кроны, цветом соцветий и даже оттенками листьев. Это позволяет подобрать растение, которое будет хорошо расти в любых климатических условиях.

Когда лучше садить лагерстремию: как ухаживать за растением

Кусты крепового мирта лучше высаживать весной. Следует помнить, что кустам нужно будет много свободного места для роста и развития. Если растение не будет болеть и за ним правильно ухаживать, то оно будет цвести более 120 дней.

Лагерстремия не требует каких-либо специальных условий для роста и развития, однако следует знать несколько правил, касающихся ее выращивания.

  • Много солнца. Этот куст надо сажать на месте, где будет достаточно света и тепла, тогда он будет красиво и долго цвести.

  • Дренированная почва. Не стоит сажать креповый мирт на месте, где застаивается вода, иначе будут гнисты корни. Почва должна быть плодородной, но хорошо дренированной.

  • Регулярный полив. Молодые кусты обязательно нужно регулярно поливать, особенно в жару. Взрослые растения не боятся засухи, однако их также следует поливать, если это необходимо.

  • Мульчирование. Чтобы удерживать влагу внутри почвы, вокруг кустов нужно класть мульчу. Это могут быть опилки, сено, древесная кора или сорняки. Весной и летом лагерстремию нужно подкармливать, чтобы у кустов были силы цвести весь сезон.

  • Обрезка веток. В начале весны нужно проводить обрезку, чтобы сформировать крону и стимулировать обильное цветение куста. Также следует удалить все сухие, больные и перекрещенные ветви.

  • Укрытие. Большинство сортов индийской лагерстремии не боятся морозов, однако молодые кусты лучше накрывать, особенно это касается регионов, где есть сильные заморозки.

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Дата публикации
Количество просмотров
801
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