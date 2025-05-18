Этот куст цветет более 120 дней, поэтому его непременно надо посадить в своем саду

Какой куст цветет более 120 дней / © www.freepik.com/free-photo

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Профессиональные флористы рекомендуют обязательно иметь на своем участке лагерстремию, ее еще называют индийской сиренью. Этот куст превратит ваш приусадебный участок в феерию цветов. Пышные соцветия появляются в конце июня и любуют своей красотой до глубокой осени. К тому же, это растение неприхотливо, как пишет ресурс ukrayinynovyny.pl, поэтому не требует никаких специальных условий для роста и цветения.

Лагерстремия индийская — экзотическое украшение вашего сада

Лагерстремия индийская известна также как креповый мирт, это большой куст, завораживающий своими пышными соцветиями и продолжительным цветением. Куст начинает покрываться прекрасными цветами в конце июня и цветет до конца октября. Пышные соцветия состоят из множества нежных цветочков, имеющих гофрированные лепестки. Цветовая палитра растения может быть разнообразной — от белого и нежно-розового до насыщенного красного, сиреневого и даже лавандового.

Креповый мирт может вырастать до трех метров высотой. На сегодняшний день выведена куча сортов, которые отличаются формой кроны, цветом соцветий и даже оттенками листьев. Это позволяет подобрать растение, которое будет хорошо расти в любых климатических условиях.

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Когда лучше садить лагерстремию: как ухаживать за растением

Кусты крепового мирта лучше высаживать весной. Следует помнить, что кустам нужно будет много свободного места для роста и развития. Если растение не будет болеть и за ним правильно ухаживать, то оно будет цвести более 120 дней.

Лагерстремия не требует каких-либо специальных условий для роста и развития, однако следует знать несколько правил, касающихся ее выращивания.

Много солнца. Этот куст надо сажать на месте, где будет достаточно света и тепла, тогда он будет красиво и долго цвести.

Дренированная почва. Не стоит сажать креповый мирт на месте, где застаивается вода, иначе будут гнисты корни. Почва должна быть плодородной, но хорошо дренированной.

Регулярный полив. Молодые кусты обязательно нужно регулярно поливать, особенно в жару. Взрослые растения не боятся засухи, однако их также следует поливать, если это необходимо.

Мульчирование. Чтобы удерживать влагу внутри почвы, вокруг кустов нужно класть мульчу. Это могут быть опилки, сено, древесная кора или сорняки. Весной и летом лагерстремию нужно подкармливать, чтобы у кустов были силы цвести весь сезон.

Обрезка веток. В начале весны нужно проводить обрезку, чтобы сформировать крону и стимулировать обильное цветение куста. Также следует удалить все сухие, больные и перекрещенные ветви.

Укрытие. Большинство сортов индийской лагерстремии не боятся морозов, однако молодые кусты лучше накрывать, особенно это касается регионов, где есть сильные заморозки.