Этот лайфхак знают единицы, но он очень полезен: зачем опускать масло в подсоленную воду

Обычно идеальный завтрак включает хрустящий тост из французского багета и нежного масла, которое плавится на хлебе. Однако для такого результата важно, чтобы масло не было только из холодильника.

Обязательно ли хранить масло в холодильнике

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Домашнее масло, сделанное из свежих непастеризованных сливок или молока, обязательно нужно хранить в холодильнике, поскольку при комнатной температуре оно быстро портится из-за быстрого развития бактерий на поверхности.

Магазинное масло изготовляют из пастеризованного молока, что делает его более устойчивым к росту бактерий, поэтому его можно не хранить в холодильнике.

Благодаря низкому содержанию белков и углеводов, сливочное масло не портится так быстро, как другие молочные продукты. Эти вещества являются источником питания для бактерий и плесени, объясняет диетолог и специалист по безопасности пищевых продуктов Брай Белл.

Как хранить масло без холодильника долго

Без холодильника масло можно хранить до недели, поскольку позже оно может стать горьким и испортиться. Однако во Франции в XIX веке изобрели интересную масленку, которую можно использовать и сегодня.

Французская масленка состоит из резервуара для масла и поддона с подсоленной водой. Погрузив масло в подсоленную воду, можно уменьшить его контакт с кислородом, предотвращая окисление. Регулярно меняя воду, масло можно хранить в таком виде около месяца.

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