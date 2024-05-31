Этот лайфхак изменит вашу жизнь: зачем добавлять лед во время жарки яичницы

Ничто так не помогает почувствовать себя профессиональным шеф-поваром как идеальная яичница на собственной кухне.

Жареное яйцо не всегда получается идеальным. Гурманов может не устроить консистенцию, вид блюда и результаты приготовления. В одних случаях желток приготовлен так, как следует, а белок не полностью сворачивается. В других случаях белая часть яичницы "схватывается", однако происходит и свертывание желтка.

Впрочем, существует простой способ обеспечить сохранность баланса, когда белок полностью приготовлен, а желток остается жидким. Об этом пишет Allrecipes.

Сначала давайте рассмотрим основы приготовления яичницы. Хорошая яичница начинается с антипригарной сковородки, сливочного масла или растительного масла и, конечно же, свежих яиц.

Сначала разогрейте сковороду на среднем огне, а затем, когда она нагреется до идеальной температуры, уложите яйца. Вы можете разбить их прямо над сковородкой или, если хотите быть особенно осторожными, разбить в миску и аккуратно вылить яйца на сковородку с небольшой высоты.

Как жарить яичницу со льдом

Теперь можно добавить несколько кубиков льда. Положите лед в открытую часть сковороды подальше от яиц (чтобы они не залились водой), убавьте огонь до минимума и накройте сковороду крышкой.

Как это работает

Добавление льда (или воды) создает пар в горячей сковороде, и когда он попадает под крышку, пар готовит окружающую оболочку яйца – ту часть, которая непосредственно не касается источника тепла.

Тепло от пара достаточно мягкое, чтобы не переварить яйца, но создает тонкую оболочку вокруг желтка, удерживающую его целым и невредимым, пока он не попадет к вам на тарелку.

Это почти как варить и жарить яйца одновременно. И, самое главное, это избавляет вас от скользкой и полусырой оболочки завтрака.

Раньше мы писали о том, что сырые яйца можно замораживать и хранить в морозильной камере гораздо дольше холодильника. И для этого вам как раз и пригодится форма для льда. Подробности – по ссылке.

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