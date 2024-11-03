Этот лайфхак собрал более 2 миллионов просмотров в TikTok: зачем класть сахар рядом с сыром

Одним из самых популярных продуктов среди украинцев можно назвать именно творог. Однако часто его неправильно сохраняют, что приводит к уменьшению срока его годности.

Мало кто догадался, что твердый сыр можно хранить с куском сахара (или 1 ч. ложкой этого продукта). В TikTok видео с этим способом собрало немало комментариев и просмотров.

Автор ролика утверждает, что он постоянно кладет в контейнер, в котором хранит творог, кубик сахара. Зачем он так делает? добавить сахар, то последний будет впитывать всю лишнюю влагу.

В комментариях люди посоветовали свои способы хранения сыра. Например, некоторые говорят, что можно завернуть его в пергаментную бумагу. советовал покупать только такой кусок сыра, который можно съесть за 2-3 дня.

Как правильно хранить сыр в холодильнике?

Следует напомнить, что только при правильных условиях хранения сыра можно получить свежий продукт с ароматом и вкусом, которые были приобретены в период его созревания. Когда вы кладете сыр в холодильник, важно обратить внимание на такие моменты как:

температура;

влажность.

Сырные продукты имеют свой срок годности, поэтому после открытия их нельзя хранить слишком долго.

Однако следует отметить, что свежие сыры (моцарелла и т.п.) должны лежать в самом холодном месте в холодильной камере (т.е. внизу). полках. А еще сыр очень хорошо впитывает посторонние запахи. пищевой пленкой, контейнером или фольгой.

Из-за слишком высокой температуры может ускориться рост бактерий, а из-за низкого вкуса и структуры продукта изменятся.

Влажность также играет важную роль. Особенно в хранении таких видов как сливочный или с голубой плесенью.

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