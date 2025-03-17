Этот маринад сделает самое сухое куриное мясо нежным и сочным: секрет от профессиональных поваров

Маринование – это способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в тандеме с солью подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов в мясе, рыбе или овощах.
Чтобы ваша курочка получилась сочной, нежной и ароматной, также имела хрустящую корочку, важно правильно ее замариновать. Профессиональные повара делятся секретами, как приготовить идеальный маринад для куриного мяса.
Как приготовить идеальный маринад для куриного мяса: советы профессиональных поваров
- Способ приготовления маринада для курицы. Надо взять по столовой ложке соевого соуса и соуса терияки, столько же кетчупа с перцем чили. Все тщательно перемешайте, выжмите туда зубчик чеснока, добавьте один грамм соли – и все, маринад готов. Для маринования лучше брать куриное мясо на кости – бедра или крылышки, тогда оно будет более сочным и будет иметь хрустящую золотистую корочку.
- Сколько времени мариновать мясо. Уложите в маринад куриное мясо, хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на 2 часа. Если вы хотите получить насыщеннее мясо, можно оставить его мариноваться на ночь. Когда блюдо нужно срочно, мариновать нужно минут 10-15.
- Как готовить. Разогрейте духовку до 180°C, застелите противень пергаментом и выложите куриное мясо. Запекать нужно 20-15 минут, пока не появится золотистая корочка. Лучше всего подавать запеченную курятину с рисом и овощами.
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