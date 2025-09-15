- Дата публикации
Этот метод используют парикмахеры, чтобы определить идеальный цвет волос: очень практично
Правильно подобранный оттенок волос — это больше, чем изменение стиля. Он способен мгновенно оживить ваш образ, прибавить молодости и подарить сияющую привлекательность на весь осенний сезон.
Проблема в том, что оттенок, который отлично подходит вашей подруге, может совсем не украсить вас. Секрет успеха скрыт в деталях — в ваших тоне и подтоне кожи. Именно поэтому мы создали этот удобный и практичный гид, который поможет подобрать идеальный цвет волос с учетом ваших индивидуальных особенностей.
Как определить подтон своей кожи
Перед тем, как бежать к парикмахеру и экспериментировать с цветом, следует разобраться с базовым фактором — какой ваш подтон: теплый, холодный или нейтральный. Есть простой способ проверить это дома:
Внимательно посмотрите на вены на внутренней стороне запястья. Если они кажутся синими или с фиолетовым оттенком — ваш подтон холодный.
Если же вены выглядят зелеными — у вас теплый подтон.
А если трудно определить однозначно и заметны черты обоих вариантов, скорее всего, у вашей кожи нейтральный подтон.
Светлая кожа с холодным подтоном
Если ваша кожа напоминает фарфор, с легким розовым или голубым отливом, лучше выбирать оттенки, которые сохранят свежесть лица и не «обесцвечивают» его. Идеальные варианты:
платиновый блонд,
холодные пепельные нюансы,
ледяной светло-каштановый.
Чего стоит избегать: теплых золотистых цветов, которые могут сделать лицо уставшим и даже болезненным.
Светлая или средняя кожа с теплым подтоном
У вашей кожи золотистое сияние, а на солнце вы быстро и равномерно загораете? Тогда теплые оттенки — ваш беспроигрышный выбор. Попробуйте:
медовый блонд,
золотистый блонд,
карамельный каштановый.
Эти цвета прекрасно подчеркнут естественную теплоту вашей кожи и придадут ей вид, словно затронутый солнечными лучами.
Оливковая кожа (нейтральный или теплый подтон)
Оливковая кожа имеет особый шарм и выразительность. Она способна выглядеть тускло с неудачным оттенком волос, однако стоит лишь подобрать правильный цвет — и ее естественная красота раскроется на полную силу. Обратите внимание на следующие варианты:
насыщенный темно-шоколадный,
теплый каштановый,
бронзовые оттенки с легкими светлыми прядями.
Избегайте слишком красных или ярко-оранжевых тонов — на оливковой коже они выглядят неестественно, как маска.
Темная кожа с теплым или холодным подтоном
Темная кожа чрезвычайно универсальна — она гармонично сочетается с множеством оттенков волос. Но ключ к идеальному результату — правильно определенный подтон:
теплый подтон: медово-каштановый, карамель, золотистые блики
холодный подтон: пепельный каштановый, глубокий бордовый, насыщенный черный с фиолетовым сиянием.
Главный секрет: именно здоровый, роскошный блеск волос позволяет цвету раскрыться полностью и придает образу ту самую дорогую, элегантную изысканность.
Парикмахеры давно пользуются этим простым, но гениальным методом. Теперь и вы знаете его — применяйте с умом и сияйте!