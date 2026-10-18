Этот метод обрезки малины под зиму сгубит будущий урожай: садоводы его никогда не применяют

Как правильно обрезать малину под зиму

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Одна ошибка при осенней обрезке малины может стоить целого летнего урожая. Речь идет о привычке срезать все побеги под корень, несмотря на сорт. Для ремонтантной малины это может быть верным решением, а вот обычная летняя малина после такой обрезки в следующем году останется без ягод. Поэтому перед тем как браться за секатор, важно выяснить, какие побеги нужно удалить, а какие обязательно оставить.

Почему нельзя срезать всю малину под корень

Главная причина заключается в том, что разные виды малины плодоносят на побегах всех возрастов. Если не учесть эту особенность, можно случайно сгубить будущий урожай.

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Обычная летняя малина плодоносит на побегах второго года жизни. После уборки ягод эти стебли постепенно отмирают, поэтому их нужно срезать. Молодые побеги, выросшие в течение текущего сезона, оставляют на следующий год. Именно на них будут формироваться ягоды.

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Если осенью срезать всю летнюю малину на уровне земли, весной вырастут новые побеги, но они не дадут обычный летний урожай в следующем году. Поэтому такой способ обрезки для этих видов категорически не подходит.

Как правильно обрезать малину перед зимой

Чтобы не потерять урожай, сначала определите тип малины на своем участке.

Летнюю малину обрезайте, удаляя старые побеги, которые уже плодоносили. Молодые здоровые стебли оставляйте, потому что именно они дадут ягоды следующим летом.

Ремонтантную малину, выращиваемую ради одного осеннего урожая, можно после завершения плодоношения срезать почти полностью, оставив невысокие пни.

Ремонтантную малину для двух урожаев обрезайте выборочно: старые побеги, которые уже плодоносили дважды, удаляйте, а перспективные молодые оставляйте для раннего урожая в следующем году.

Для работы используйте острый секатор. Также убирайте больные и поврежденные стебли, не допускайте чрезмерного загущения малинника. Это поможет улучшить освещение кустов и циркуляцию воздуха.

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