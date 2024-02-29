Этот метод повысит урожайность клубники в 5 раз: кусты будут плодоносить до самой осени.

Чтобы получать максимальный урожай со своей грядки, клубнику нужно регулярно подкармливать, мульчировать и поливать. Есть еще один секрет, повышающий урожайность кустов в несколько раз. Опытные хозяева знают, что клубника нуждается в особом уходе именно при созревании ягод. Рассказываем, какой трюк способен повысить урожайность клубники в пять раз.

Какой лучший метод ухода за клубникой в период созревания ягод

Когда ягоды начинают спеть, клубничные цветоносы ложатся на землю, потому что не выдерживают их вес. Что приводит к ряду негативных последствий:

Ягоды могут быть кислыми из-за недостатка солнечного света.

Сами кусты не имеют возможности проветриваться из-за загущения.

Клубника может загнивать, поэтому снижается урожайность.

Чтобы вся работа по уходу за клубникой не сошла на нет, опытные садоводы изобрели способ создания "букетов" из кустов. Таким образом все ягоды созревают, не гниют и не отягощают кусты своим весом.

Как создавать "букеты" из клубники: пошаговая инструкция

Надо взять канцелярскую резинку, натянуть на руку, охватить куст и передвинуть резинку на клубнику. Таким образом, необходимо обработать каждый куст. В таком букете все ягоды будут получать должное количество солнца, поэтому быстро созреют, к тому же, весь урожай на грядке будет сохранен. Периодически такие букеты следует проверять на вредителей, если в гуще заведутся паразиты, букеты надо решать, чтобы обработать кусты. Также кусты клубники необходимо прореживать. Поскольку в гуще при чрезмерной влажности могут вспыхнуть болезни. Надо сделать букет свободным для проникновения воздуха и света.

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