Этот настой из сорняков поможет получить тройной урожай больших и сладких помидоров

Чем подкормить помидоры, чтобы выросли большими / © Freepik

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Наверное, всем известно, что помидоры достаточно прихотливы, поэтому иногда даже самые опытные огородники не могут собрать со своего участка большого урожая. Однако есть такая подкормка, как пишет ресурс ua-vestnik, которая поможет даже с маленькой грядки собрать кучу вкусных и крупных плодов.

Чем подкормить помидоры, чтобы получить обильный урожай крупных и сладких плодов

После высадки в открытый грунт, помидоры нуждаются в правильном уходе и подкормке. Это поможет оградить растения от болезней и вредителей, а также повлияет на качественное плодоношение культуры.

Чтобы томаты сформировали большие вкусные плоды, их обязательно нужно подкормить во время цветения этим простым, но очень эффективным удобрением. Такой настой придаст огородным культурам силы для формирования помидоров, а приготовить его не сложно. Большую бочку на 200 литров нужно на треть заполнить крапивой, добавить туда ведро коровяка, 2 лопата пепла, 2 килограмма дрожжей и 3 литра сыворотки. Приготовленную смесь нужно настаивать в течение 14 дней.

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Полученный настой перед применением следует развести водой в пропорции 1:10. Помидоры нужно поливать этой подкормкой под корень один раз в 7-10 дней.