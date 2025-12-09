Как почистить стиральную машину / © pexels.com

Реклама

Чистить их вручную долго и утомительно, но есть способ сделать это почти без всяких усилий.

Нужны только обычная кухонная губка, старое полотенце, любое средство для мытья сантехники и отбеливатель.

Отделите жесткую часть губки — она не понадобится. Мягкую половину положите в лоток для порошка и щедро залейте моющим средством. Подойдет любой гель — для посуды или универсальный. Оставьте на 30 минут. За это время средство растворит налет и остатки порошка, а губка впитает всю грязь.

Реклама

Пока лоток отмокает, можно заняться манжетой. Сложите полотенце жгутом и вставьте его по кругу в паз резиновой уплотнительной манжеты, чтобы ткань заполнила все складки. Залейте отбеливателем и оставьте на те же 30 минут. Хлорсодержащее средство уничтожит плесень и грибок.

Через полчаса достаточно просто вытащить губку и полотенце. Лоток будет чистым, а манжета без следов плесени и неприятного запаха. Никакого оттирания и лишних усилий!