Хотите привлечь богатство, финансовую удачу и благополучие в свой дом? Есть простой и эффективный способ, проверенный древнекитайским учением фэншуй: расположите на видном месте вазу с фруктами золотистого цвета.

Фрукты символизируют здоровье, успех и материальное благополучие. По законам фэншуй, яркие оттенки желтого и золотого притягивают богатство и стабильность. Наполнив вазу персиками, лимонами, апельсинами или даже декоративными золотыми фруктами вы создаете настоящий магнит для денег и финансовой удачи.

Лучшие места для вазы с фруктами — кухня или столовая, где собирается вся семья. Если поставить ее в “угол богатства” — юго-восточнее комнаты, эффект ощутимо усиливается.

Попробуйте этот метод и следите, как быстро меняется финансовая атмосфера в вашем доме. Возможно, маленькая золотая коляска станет началом большого пути к благополучию и счастью.

