Этот один предмет в вашем доме мгновенно притягивает деньги: поставьте его на видное место и наблюдайте, как растет благосостояние
Простой способ привлечь деньги и финансовую удачу: поставьте на видное место вазу с золотыми фруктами.
Хотите привлечь богатство, финансовую удачу и благополучие в свой дом? Есть простой и эффективный способ, проверенный древнекитайским учением фэншуй: расположите на видном месте вазу с фруктами золотистого цвета.
Фрукты символизируют здоровье, успех и материальное благополучие. По законам фэншуй, яркие оттенки желтого и золотого притягивают богатство и стабильность. Наполнив вазу персиками, лимонами, апельсинами или даже декоративными золотыми фруктами вы создаете настоящий магнит для денег и финансовой удачи.
Лучшие места для вазы с фруктами — кухня или столовая, где собирается вся семья. Если поставить ее в “угол богатства” — юго-восточнее комнаты, эффект ощутимо усиливается.
Попробуйте этот метод и следите, как быстро меняется финансовая атмосфера в вашем доме. Возможно, маленькая золотая коляска станет началом большого пути к благополучию и счастью.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.