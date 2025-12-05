ТСН в социальных сетях

286
1 мин

Этот один предмет в вашем доме мгновенно притягивает деньги: поставьте его на видное место и наблюдайте, как растет благосостояние

Простой способ привлечь деньги и финансовую удачу: поставьте на видное место вазу с золотыми фруктами.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Феншуй для богатства: какой предмет его притягивает

Феншуй для богатства: какой предмет его притягивает / © pexels.com

Хотите привлечь богатство, финансовую удачу и благополучие в свой дом? Есть простой и эффективный способ, проверенный древнекитайским учением фэншуй: расположите на видном месте вазу с фруктами золотистого цвета.

Фрукты символизируют здоровье, успех и материальное благополучие. По законам фэншуй, яркие оттенки желтого и золотого притягивают богатство и стабильность. Наполнив вазу персиками, лимонами, апельсинами или даже декоративными золотыми фруктами вы создаете настоящий магнит для денег и финансовой удачи.

Лучшие места для вазы с фруктами — кухня или столовая, где собирается вся семья. Если поставить ее в “угол богатства” — юго-восточнее комнаты, эффект ощутимо усиливается.

Попробуйте этот метод и следите, как быстро меняется финансовая атмосфера в вашем доме. Возможно, маленькая золотая коляска станет началом большого пути к благополучию и счастью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

286
