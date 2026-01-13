Какой блонд не подходит после 50 / © unsplash.com

Реклама

Проблема не в самом блонде, а в его оттенке. Некоторые тона способны безжалостно обнажить все возрастные нюансы внешности. Именно поэтому стилисты настаивают: после 50 важно выбирать не модный, а “правильный” блонд — освежающий, а не старящий.

Наибольший риск — слишком холодные, пепельные или почти белые оттенки. Они резко контрастируют с естественным цветом волос, особенно когда появляется седина. Из-за этого пряди выглядят пестро, а лицо — уставшим и тусклым. Такой блонд подчеркивает сухость кожи, морщины и неровный тон, придавая образу суровости и прибавляя несколько лишних лет.

Есть и другой коварный момент: холодные оттенки “выключают” тепло лица. Кожа может приобретать сероватый или бледно-желтый подтон, который усиливает впечатление истощенности. К тому же этот блонд требует постоянной коррекции — отросшая седина становится заметной почти сразу, заставляя регулярно бегать в салон.

Реклама

Еще выигрышнее после 50 работают теплые блонд-оттенки. Медовые, карамельные, золотистые тона поворачивают лицо сияние, смягчают черты и создают естественный переход между натуральными волосами и крашеными прядями. Именно они делают образ живым и ухоженным. Еще одно удачное решение — балаяж или мягкие цветовые растяжки: без резких границ, без жесткого контраста, с максимально деликатной маскировкой седины.

В то же время, не стоит слепо гнаться за трендами. Идеальный блонд — это гармонирующий с тоном кожи, цветом глаз и общим образом. Удачный оттенок способен освежить, подчеркнуть природную красоту и подарить чувство молодости. Неудачный — наоборот, сделает акцент на возрасте и седине.

После 50 блонд должно быть вашим союзником. Выбирайте теплые, натуральные оттенки, избегайте резких переходов и доверяйте профессионалам — тогда волосы будут не только стильными, но и здоровыми, сияющими и по-настоящему молодыми.