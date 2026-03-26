Этот предмет в спальне может способствовать бессоннице: эксперт раскрыл причины

Неудачное расположение зеркала в спальне может являться скрытой причиной бессонницы и повышенной тревожности ночью. Эксперт из сна Чарли Дэвис объяснила, что этот предмет интерьера способен поддерживать мозг в состоянии постоянной бдительности из-за отражения света и движения.

Почему зеркало мешает отдыху

По словам специалиста, сотрудничающего с брендом мебели FableRoom, зеркала напротив кровати создают визуальный шум, который мозг фиксирует даже во время легкого сна. Это мешает организму полностью расслабиться.

«Зеркала отражают свет и движение даже когда вы легко спите и не осознаете этого. Такие вещи, как проезжающие автомобили, уличные фонари или кто-то, проходящий мимо вашего окна, могут отбиваться обратно в комнату. Это может незаметно нарушить ваш сон и усложнить полное расслабление вашего тела», — объясняет Чарли Дэвис.

Кроме физических факторов, эксперт ссылается на принципы фэн-шуй, отмечая, что зеркала отражают энергию. Внезапное созерцание собственного отражения в темноте может стать фактором стресса, который мгновенно пробуждает человека.

Как правильно обустроить спальню

Для улучшения качества отдыха эксперт советует не отказываться от зеркал полностью, а изменить их расположение: переставить их рядом с кроватью или по диагонали в противоположный угол комнаты.

Также специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил для создания спокойной атмосферы:

Перестановка кровати : держать ее подальше от прямых солнечных лучей, сквозняков и прямого осмотра из дверей или окон.

Цифровая гигиена: заряжать телефон в дальнем углу комнаты, чтобы избежать искушения ночного пролистывания ленты.

Световой режим : заменить резкий верхний свет лампами с теплым, приглушенным спектром.

Минимализм: держать прикроватную тумбочку чистой от лишних вещей, оставляя только необходимое (воду, книгу, лампу).

Эксперты подчеркивают, что свободное от беспорядка пространство помогает человеку чувствовать себя гораздо лучше отдохнувшим, поскольку загроможденность создает дополнительный «психический шум».

